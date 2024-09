Bari. Primo successo stagionale per il Bari al San Nicola contro il Mantova: i pugliesi si sono imposti con una rete per tempo (al 31′ con Lella, al 43’st con Mantovani) grazie a due azioni vincenti da calcio d’angolo. Davanti a oltre 14mila spettatori l’undici di Moreno Longo ha brillato per calcio propositivo e intensità agonistica, costruendo soprattutto nel primo tempo numerose occasioni da gol, grazie all’ispirazione dei neoacquisti Lella e Falletti.

Il Mantova ha terminato la gara in dieci per l’espulsione di Trimboli per fallo su Benali.

LO RIPORTA L’ANSA.