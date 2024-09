FOGGIA – “Mi dirigo a lei, Prefetto di Foggia, per esprimere la mia preoccupazione e quella di tanti cittadini per la crescente insicurezza che regna nel pronto soccorso del Policlinico di Foggia.

Recentemente, sono state segnalate più occasioni in cui pazienti e sanitari sono stati oggetto di aggressioni e violenze all’interno dell’ospedale, fenomeno che non solo minaccia la sicurezza fisica di queste persone, ma anche compromette la loro fiducia nel sistema sanitario e la qualità del servizio erogato.

Come comunità, ci aspettiamo che l’amministrazione pubblica garantisse la sicurezza e la protezione dei cittadini, in questo caso, dei pazienti e dei sanitari che si recano nel pronto soccorso in cerca di aiuto e di cura.

La situazione attuale è inaccettabile e richiede un intervento urgente e deciso.

In considerazione di ciò, chiediamo che vengano adottati immediatamentemisure efficaci per garantire la sicurezza all’interno dell’ospedale, come ad esempio la presenza dell’Esercito all’interno del pronto soccorso, in modo da poter assicurare la protezione dei pazienti e dei sanitari.

Il Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, dopo diversi casi di aggressione al personale sanitario dell’ospedale Jazzolino, ha ritenuto di rafforzare il presidio, spostando alcune aliquote dell’Esercito sul nosocomio.

Riteniamo che, in questo momento, l’intervento dell’amministrazione non può che essere un esempio di volontà di tutela e di garanzia della sicurezza, non solo per i pazienti e i sanitari, ma anche per la comunità tutta, che aspetta da tempo un cambiamento in questo senso.

Speriamo che la sua attenzione a questo tema sia immediata e concreta, in modo da poter restituire la serenità e la fiducia alla comunità di Foggia”.

Lo riporta l’Associazione Costituzione Cattolica Dott. Alessandro Mancini.