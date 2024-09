Fedez in concerto il 22 settembre a Deliceto

Grande attesa a Deliceto per la tradizionale festa patronale in onore della Madonna dell’Olmitello, che quest’anno vedrà come protagonista musicale Fedez, uno degli artisti più influenti della scena italiana. L’annuncio dell’arrivo del celebre rapper è stato accolto con entusiasmo dal sindaco Pasquale Bizzarro, che ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Federico fa numeri pazzeschi – ha dichiarato il primo cittadino – 19 milioni di follower tra Instagram, Facebook e YouTube, 93 dischi di platino, 11 brani che hanno raggiunto il primo posto delle classifiche italiane.”

Il concerto si terrà domenica 22 settembre alle 21:30 presso il Piazzale Belvedere, e si prevede una grande affluenza di pubblico. Fedez, noto per i suoi successi discografici e per la sua presenza carismatica sui social, porterà sul palco il suo vasto repertorio di hit, assicurando uno spettacolo indimenticabile per i fan e i partecipanti alla festa patronale.

Questa esibizione rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per Deliceto, ma per tutta la provincia, confermando la volontà del comune di offrire ai cittadini e ai visitatori un evento di alto profilo, in grado di unire tradizione e modernità.