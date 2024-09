FOGGIA – Un Euro e venti all’ora: un costo decisamente non basso, lievitato di recente, per parcheggiare l’auto a Foggia.

Si paga molto meno in tante città a maggiore rilevanza turistica e artistica.

Strisce blu che sono diventate un incubo per gli automobilisti foggiani: ausiliari del traffico pronti a non perdonare e a sanzionare, come da rigore, chi non paga.

Solo che in tante zone di Foggia ci sono solo strade con sosta a pagamento, in ambo i lati delle strade, senza soluzione di continuità.

E i posti non a pagamento e i parcheggi gratuiti nelle vicinanze degli stalli a pagamento, obbligatori per legge?

E perché, anche nelle zone semicentrali, ad esempio quelle classificate come G non ci sono spazi per parcheggiare senza obbligo di pagamento?

Per non dire delle macchinette per il pagamento, le famose ‘mangia soldi’, poi, dopo veementi proteste, regolarizzate:poche, lontane, non sempre funzionanti.

Ancora: perché strisce a blu, con auto in sosta a pagamento, pericolosamente nei pressi di incroci?

Uno stato dei fatti che penalizza non poco gli utenti foggiani, tra i quali è diffuso il malcontento.

Più di uno dice: “Capiamo le esigenze, ma sembra che colpiscano solo le nostre tasche”.

Del resto, se non fosse in atto una convenzione forse lacunosa tra Comune e GPS, ci sarebbe almeno il conforto che l’utile delle soste a pagamento verrebbe reinvestito nel rifacimento delle strade gruviera di Foggia.

Lo riporta trmtv.it