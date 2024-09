Grande successo per “Leggere Manfredonia”. Già al lavoro per la prossima edizione

Manfredonia, 15 settembre 2024 – Si è conclusa con grande successo la IV edizione di “Leggere Manfredonia”, tenutasi presso il suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico. L’evento, patrocinato dal Comune di Manfredonia e dalla Provincia di Foggia, ha visto una partecipazione entusiasta della comunità locale.

Promossa e organizzata da Antonio Prencipe, presidente dell’Associazione Città Protagonista A.P.S., e Francesca Troiano, presidente dell’Associazione Generazione Europa, la manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto su tematiche di grande attualità.

L’obiettivo principale è stato quello di promuovere l’impegno attivo nella vita sociale da parte dei cittadini e nel rafforzare, in loro, il legame con la propria terra. La kermesse, moderata con professionalità dall’insegnante Stefania Consiglia Troiano,collaboratrice di Stato Quotidiano, ha offerto due giornate intense e ricche di attività. Tra le iniziative principali, si sono svolte numerose letture, presentazioni di libri e dialoghi costruttivi sul futuro del territorio, sullo sviluppo del turismo, sulle prospettive future delle nuove generazioni, sulle problematiche giovanili e sull’amore nelle sue varie declinazioni.

Nelle due serate, i saluti istituzionali del sindaco La Marca e dell’assessore Francesco Schiavone hanno sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere e incentivare iniziative culturali di alto profilo. Entrambi hanno ribadito con convinzione che “con la cultura si mangia”, evidenziando come gli eventi culturali non solo arricchiscano la comunità dal punto di vista intellettuale e sociale, ma possano anche avere un impatto positivo sull’economia locale. Il sindaco La Marca ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo della kermesse, promettendo un sostegno continuo per future manifestazioni. L’assessore Schiavone ha aggiunto che l’amministrazione è già al lavoro per pianificare nuove iniziative che possano coinvolgere e appassionare sempre più cittadini, confermando la volontà di fare della cultura un pilastro fondamentale per lo sviluppo della città.

Nella prima serata,grazie al confronto tra l’economista Nicola Di Bari, il direttore del quotidiano L’Attacco Piero Paciello e la prof.ssa Barbara Cafarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia, si è discusso della preoccupante denatalità che minaccia di dimezzare la popolazione della città, con un numero crescente di anziani. Nicola Di Bari ha lanciato un allarme sulla situazione demografica di Manfredonia, dipingendo un quadro a tinte fosche del futuro della città. Secondo l’economista, Manfredonia si troverebbe sull’orlo di una crisi demografica senza precedenti, che potrebbe portare a una drastica riduzione della popolazione nei prossimi decenni.Ad avvallare la tesi di Di Bari, Paciello, che ha puntualizzato come la causa principale di questa situazione è da ricondursi alla vecchia classe politica, accusata di aver badato solo ai propri interessi. Inoltre, il direttore affermache ancora oggialcuni politici locali, non operano per il progresso del paese, ma sono concentrati solo sul rafforzamento del proprio potere favorendoun’espansione del clientelismo e del familismo, che abbondano, senza più nessun contegno, nella gestione della cosa pubblica.Sia Paciello che Di Bari hanno evidenziato, con toni provocatori,come queste condotteabbiano portato alla situazione attuale, dove un numero crescente di giovani sono costretti a lasciare la città in cerca di migliori opportunità altrove. La prof.ssa Barbara Cafarelli ha offerto una prospettiva più ottimistica, suggerendo che una possibile soluzione all’emorragia di giovani potrebbe essere una buona offerta formativa da parte dell’Università di Foggia.

Secondo la Cafarelli, l’università sta già incentivando i giovani studenti a restare sul proprio territorio attraverso piani di studio sempre più competitivi e attrattivi. Nella seconda parte della prima serata, Federico Massimo Ceschin, ambasciatore del Patto europeo per il clima della Commissione europea, ha presentato il suo ultimo lavoro intitolato “La città diffusa del Gargano”. Durante la presentazione, ha sottolineato l’importanza di creare un’organizzazione di destinazione che gestisca efficacemente la rete turistica che attualmente vede il brand Gargano “appannato”.

Questa rete è gestita da Pugliapromozione, che secondo Ceschin, dovrebbe concentrarsi prima sulla qualificazione, sulla cultura di rete e sulla costruzione del prodotto, piuttosto che sulla promozione. Ad esprime una visione nettamente più ottimistica rispetto a Nicola Di Bari riguardo al futuro di Manfredonia,Tommaso Rinaldi, consulente finanziario. Rinaldi vede nella città un futuro prospero e roseo, caratterizzato da una rinascita economica e sociale e crede fermamente che Manfredonia abbia tutte le potenzialità per diventare un centro di sviluppo e innovazione, grazie alle sue risorse naturali, alla posizione strategica e alla determinazione della sua comunità.

La sua fiducia nel futuro della città è alimentata dalla convinzione che, con le giuste strategie e un approccio lungimirante, Manfredonia possa superare le sfide attuali e costruire un domani luminoso per le generazioni future.

La seconda serata dell’evento culturale, sabato 14 settembre, è stata caratterizzata dalla presentazione di tre libri avvincenti, che hanno catturato l’attenzione del pubblico presente tra cui tante ragazzine. Il primo libro, intitolato “Sindrome”, è stato introdotto da Francesca Troiano e scritto dalla giovanissima scrittrice italo-pakistana Rokia. Il libro racconta la storia di quattro ragazzi tormentati dal proprio passato, con il quale non sono mai riusciti a convivere serenamente.

I protagonisti del libro soffocano da sempre i loro demoni interiori, cercando di trovare un equilibrio tra le ombre del passato e la speranza di un futuro migliore. La narrazione, intensa e coinvolgente, esplora temi profondi come il dolore, la redenzione e la ricerca di sé stessi. Ad approfondire il significato del libro, Barbara Prencipe, titolare di una libreria nel centro di Manfredonia che con la sua esperienza e passione è riuscita ad entrare nel cuore del messaggio del libro, offrendo una lettura critica e appassionata. Durante la presentazione, due ragazzi del gruppo di lettura di Prencipe, Francesca Renato e Leonardo Tomaiuolo, hanno letto dei versi significativi del libro, creando un’atmosfera emozionante e partecipativa. Successivamente, la dott.ssa Antonella Sotira Frangipane ha presentato il suo libro “E LA LUNA RISPOSE. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche”, scritto insieme a Massimo Bomba.

Questo saggio affascinante esplora simboli, segni, sogni e miti attraverso una lente astrologica e storica. Gli autori trascorrono notti insonni analizzando le biografie e i temi astrali di 15 personaggi storici, tra cui Luigi XIV, Napoleone, Caterina di Russia, Elisabetta la Vergine e Isabella D’Este. Il libro è una raccolta di intuizioni oniriche e visioni fiabesche che offre risposte simboliche alle domande poste alla Luna. Attraverso un’analisi dettagliata e appassionata, gli autori svelano i misteri e le connessioni tra i sogni e la realtà storica, creando un’opera che invita i lettori a riflettere sulle influenze astrologiche nella vita dei grandi personaggi del passato. Il terzo e ultimo libro della serata è stato “L’Amore Inverso” del dott. Amilcare Spinapolice. Questo romanzo narra le vicissitudini di Luca Giaquinto, sociologo della comunicazione, antropologo della quotidianità e “scrittore per caso”, che dirige la sezione Collaboratori di Giustizia del Tribunale di Roma. Coinvolto in una nuova indagine a causa dell’intervento di un ex collega, Luca, con l’aiuto del fedele cancelliere Annecchino e della fidanzata Greta, deve svelare il mistero che si cela dietro un soggetto senza identità e senza memoria.

“L’Amore Inverso” è un giallo a tinte fosche che, partendo da una trama investigativa, si evolve in un romanzo nel romanzo. Il filosofo Michele Illiceto, chiamato ad interagire con lo scrittore, ha offerto una chiave di lettura profonda e affascinante, arricchendo il confronto con il pubblico. Illiceto ha sottolineato come il romanzo esplori non solo i meandri della mente umana e le complessità dell’identità, ma anche le dinamiche dell’amore e della memoria. Attraverso una lente filosofica, ha evidenziato come l’opera di Spinapolice inviti i lettori a riflettere sulla natura dell’esistenza e sulle connessioni invisibili che legano le nostre vite.La kermesse ha superato tutte le aspettative, rivelandosi un vero e proprio inno alla bellezza della letteratura.

Ogni parola, ogni pagina letta ha risuonato come una melodia, toccando le corde più profonde dell’anima dei presenti. “Leggere Manfredonia” ha dimostrato, ancora una volta, come la letteratura possa essere un potente strumento di riflessione e condivisione, capace di unire cuori e menti in un abbraccio collettivo di emozioni e pensieri.

Gli organizzatori, con gli occhi brillanti di soddisfazione e gratitudine, hanno annunciato che inizieranno da subito a pianificare la prossima edizione, promettono che sarà ancora più entusiasmante: “un evento che farà battere i cuori e accenderà le menti, portando nuove storie e nuove emozioni. La promessa di un futuro ancora più luminoso e ricco di meraviglie letterarie è già nell’aria, come un dolce profumo di primavera che preannuncia giorni di sole e gioia.”

Media partner della manifestazione: Stato Quotidiano, il Quotidiano L’Attacco e Andrea Pacilli Editore.

