Incendio nel petrolchimico a Brindisi, Arpa avvia rilievi

Un incendio è divampato poco dopo le 2.30 della notte scorsa all’interno del petrolchimico di Brindisi. In particolare il rogo si è generato all’interno del forno 1 dell’impianto cracking. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme dopo diverse ore. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica. Dai primi riscontri non ci sarebbero operai feriti.

All’interno dello stabilimento anche il personale dell’Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente) che ha eseguito i primi rilievi. Anche la procura di Brindisi è stata informata dell’accaduto.

Lo riporta l’ANSA