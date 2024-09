Preservare la memoria delle antiche comunità montane, Tommaso Prencipe Ecco il Museo della Civiltà Montagnola

Il Museo della Civiltà Montagnola, situato nella località Montagna tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, è un’istituzione dedicata alla conservazione e alla promozione della cultura rurale e montana della regione pugliese. Questo museo nasce con l’intento di documentare la vita e le tradizioni delle comunità che hanno abitato le aree montane della provincia di Foggia, con particolare riferimento al Gargano, una zona montuosa ricca di storia e peculiarità culturali.

La frazione di Montagna si trova nel territorio di Manfredonia, una città situata ai piedi del Gargano, promontorio montuoso che caratterizza la parte settentrionale della Puglia. Il Gargano è noto per il suo ambiente naturale unico, che combina montagna e mare, e per la sua lunga tradizione agricola e pastorale. La regione è stata per secoli il crocevia di popoli e culture, e il Museo della Civiltà Montagnola raccoglie questa eredità storica.

Il Museo della Civiltà Montagnola nasce con l’obiettivo di preservare la memoria delle antiche comunità montane che vivevano in queste zone. Si tratta di un museo etnografico che racconta le pratiche agricole, l’artigianato, le tradizioni popolari e la vita quotidiana delle famiglie che per generazioni hanno abitato il Gargano. È un progetto che si inserisce nella più ampia valorizzazione delle culture locali e del turismo rurale, con lo scopo di tramandare le conoscenze alle future generazioni.

Il museo espone numerosi manufatti storici legati alle attività tradizionali della montagna, tra cui:

Attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione del terreno e la pastorizia, attività principali dell’economia montana.

utilizzati per la coltivazione del terreno e la pastorizia, attività principali dell’economia montana. Strumenti di lavorazione artigianale , come utensili per la filatura e la tessitura.

, come utensili per la filatura e la tessitura. Reperti della vita quotidiana , inclusi mobili, stoviglie, abiti e accessori che mostrano il modo di vivere delle popolazioni montane.

, inclusi mobili, stoviglie, abiti e accessori che mostrano il modo di vivere delle popolazioni montane. Fotografie e documenti storici che illustrano le usanze e i costumi della comunità.

Il percorso espositivo è pensato per offrire ai visitatori un’immersione nelle atmosfere e nelle condizioni di vita della civiltà montana del Gargano, con particolare attenzione alla tradizione contadina e pastorale.

Il Museo della Civiltà Montagnola di Manfredonia è una preziosa testimonianza della vita e delle tradizioni delle comunità montane del Gargano. Grazie alle sue collezioni e alle iniziative culturali, rappresenta un’importante risorsa per la promozione della cultura locale e per la valorizzazione del territorio. Visitare il museo significa entrare in contatto con un passato fatto di fatica, ingegno e resilienza, caratteristiche che hanno segnato la storia delle comunità rurali pugliesi.