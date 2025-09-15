A Manfredonia l'estate non finisce mai! Bagni, relax, "godimento" all’Acqua di Cristo a Manfredonia

Edizione n° 5824

MANFREDONIA // "Emozioni" per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E' allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

A Manfredonia, lungo la costa che ospita la rinomata area dell’Acqua di Cristo, l’estate sembra non voler andare via

Acqua di Cristo a Manfredonia

Giovanna Tambo
15 Settembre 2025
Manfredonia

Settembre, in molti luoghi, segna la fine della stagione estiva. Le giornate si accorciano, il ritmo cambia, e il mare si svuota lentamente. Ma a Manfredonia, lungo la costa che ospita la rinomata area dell’Acqua di Cristo, l’estate sembra non voler andare via. Anzi, è proprio in questo mese che regala alcune delle sue emozioni più autentiche: il sole brilla alto e deciso, il mare scintilla di riflessi turchesi e l’aria è ancora calda, morbida, pronta ad accogliere chi cerca relax, serenità e quella pace che solo il mare sa dare.

Non ci sono gli eccessi della piena estate: niente folle rumorose, niente corse per accaparrarsi un posto. Qui, a settembre, regna un’atmosfera diversa, quasi sospesa. È il momento perfetto per ritrovare se stessi, ascoltando soltanto il suono delle onde e il canto del vento che accarezza la pelle.

L’Acqua di Cristo è un luogo capace di sorprendere chiunque lo visiti.
In questi giorni di settembre, il sole non punge ma abbraccia: scalda senza stancare, accompagna senza invadere. È una luce diversa, più morbida, quasi dorata. Una luce che accarezza la pelle e illumina i sorrisi di chi sceglie di concedersi un tuffo fuori stagione.
Il mare dell’Acqua di Cristo ha qualcosa di speciale. Forse è la trasparenza che lascia intravedere il fondale chiaro, forse la calma che si respira osservando le onde che si infrangono dolcemente.

Un saluto, un sorriso, due chiacchiere con chi stende l’asciugamano poco più in là: sono gesti semplici che rendono ancora più preziosa l’esperienza. È come se l’Acqua di Cristo fosse in grado di sciogliere le tensioni e riportare ognuno all’essenza delle cose, ricordando che il mare non è solo un luogo, ma uno stato d’animo.

Così, mentre altrove si pensa già all’autunno, all’Acqua di Cristo la stagione più amata continua a brillare.

A cura di Giovanna Tambo.

