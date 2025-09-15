Edizione n° 5824

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Home // Cronaca // Attentato a Charlie Kirk: Tyler Robinson scherzava online dopo l’omicidio

OMICIDIO Attentato a Charlie Kirk: Tyler Robinson scherzava online dopo l’omicidio

Il presunto killer ha seguito gli sviluppi del delitto e ha scherzato freddamente in una chat di gruppo su Discord con circa 20 amici

Attentato a Charlie Kirk: Tyler Robinson scherzava online dopo l’omicidio

Tyler Robinson - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Tyler Robinson, presunto assassino dell’attivista di destra Charlie Kirk, ha seguito gli sviluppi del delitto e ha scherzato freddamente in una chat di gruppo su Discord con circa 20 amici, affermando addirittura che l’omicidio fosse opera di un suo sosia o che lo stesso Kirk avesse inscenato la propria morte per abbandonare la politica.

Secondo quanto riportato dal New York Times, i messaggi sono stati condivisi da un conoscente di Robinson, che lo aveva frequentato alle superiori e manteneva contatti nella chat, pur non avendolo visto di persona da anni.

Il giorno successivo all’uccisione, quando l’FBI diffuse le foto del sospettato, un utente della chat inviò le immagini a Robinson chiedendo “where you at?” e facendo riferimento alla somiglianza con il ricercato. Robinson rispose immediatamente, affermando che il suo “sosia” stava cercando di metterlo nei guai.

Nei messaggi successivi, Robinson continuò a scherzare: suggerì che un altro utente potesse denunciare il presunto killer per ottenere la ricompensa di 100.000 dollari, rispondendo con ironia: “Solo se mi date una parte”. Fece anche riferimenti macabri a eventi simili, come l’arresto di Luigi Mangione al McDonald’s, e menzionò di voler liberarsi di un manifesto e della copia esatta del fucile in suo possesso.

Robinson commentò inoltre le possibili implicazioni politiche dell’omicidio, rispondendo a un suggerimento sul coinvolgimento della Guardia Nazionale nello Utah: “In uno Stato rosso??? Nah, chiaramente il killer era della California”. Mostrò anche attenzione alle indagini sulle munizioni, con riferimenti all’ideologia transgender, sottolineando che le informazioni diffuse erano non confermate ufficialmente dall’FBI.

Tra battute macabre e ironia, Robinson arrivò persino a scrivere: “In realtà io sono Charlie Kirk, volevo lasciare la politica così ho inscenato la mia morte, ora posso vivere la mia vita da sogno in Kansas”.

Questi messaggi rivelano un atteggiamento freddo e spregiudicato, che ha suscitato scalpore negli Stati Uniti e sollevato interrogativi sul comportamento del sospettato dopo il delitto.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Nessun campo trovato.