Bonus psicologo 2025, da oggi le domande

È ufficialmente partita oggi, 15 settembre 2025, la possibilità di presentare domanda per il bonus psicologo, la misura introdotta dal Governo per sostenere le spese di psicoterapia di chi vive situazioni di disagio, ansia o depressione. La finestra per inoltrare le richieste resterà aperta fino al 14 novembre 2025, ma già dalle prime ore si registrano difficoltà di accesso al portale Inps dedicato.

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, allegando un Isee valido entro i limiti fissati dalla normativa. Tuttavia, diversi cittadini hanno denunciato sui social l’impossibilità di completare la procedura: schermate d’errore, continui crash e persino l’apparizione della domanda riferita al 2024. “Esiste qualcuno che è realmente riuscito a fare richiesta?”, si legge nei commenti online. Alcuni utenti riferiscono di tentativi falliti fin dalle prime ore del mattino, tra lunghe attese e messaggi di errore.

La replica dell’Inps

L’Inps respinge le accuse di malfunzionamento: “Dalla mezzanotte e un minuto fino alle 15 abbiamo già raccolto 38mila domande – fanno sapere dall’Istituto – e ci aspettiamo che le risorse disponibili possano esaurirsi nel giro di un paio di giorni”. L’Inps precisa inoltre che il sistema è progettato per gestire flussi ben più elevati e che eventuali difficoltà potrebbero dipendere da errori di caricamento da parte degli utenti.

Importi e requisiti

Il contributo varia in base alla fascia di reddito Isee:

fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro;

per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro; fino a 1.000 euro per chi si colloca tra 15.000 e 30.000 euro;

per chi si colloca tra 15.000 e 30.000 euro; fino a 500 euro per Isee compreso tra 30.000 e 50.000 euro.

In ogni caso, il beneficio massimo riconosciuto per singola seduta non potrà superare i 50 euro. Possono presentare domanda i residenti in Italia, ad eccezione della Provincia autonoma di Trento, che ha scelto di non finanziare la misura.

Graduatorie e codice univoco

Le graduatorie saranno elaborate dall’Inps su base regionale, dando priorità ai valori Isee più bassi e, in caso di parità, all’ordine cronologico di presentazione. Gli aventi diritto riceveranno comunicazione via sms o e-mail con l’importo riconosciuto e un codice univoco, da utilizzare per le sedute con professionisti privati iscritti all’Albo e aderenti all’iniziativa.

Una novità importante introdotta quest’anno riguarda i tempi di utilizzo: la prima seduta dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza del beneficio. I beneficiari avranno poi 270 giorni di tempo complessivo per utilizzare l’importo assegnato.

Risorse limitate

Il bonus non viene erogato direttamente ai cittadini, ma ai professionisti che svolgono le sedute. Per il 2025 le risorse stanziate ammontano a 9,5 milioni di euro, sufficienti – secondo le stime – a coprire poco più di 6.300 beneficiari, a fronte delle decine di migliaia di richieste che l’Inps prevede di ricevere.

