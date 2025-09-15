Foggia, donna trasferita dal carcere, il convivente sospende la terapia salvavita per protesta

A Foggia cresce la tensione attorno al trasferimento di una donna di 46 anni dal carcere di via delle Casermette alla casa circondariale di Potenza, avvenuto lo scorso 6 agosto dopo quasi tre anni di detenzione nella struttura foggiana. Il convivente, Mario, 47 anni di Lucera, denuncia gravi conseguenze psicologiche sui loro figli, in particolare sull’ultimogenito, a causa della lontananza dalla madre.

Secondo quanto riportato, alla donna sarebbe stato negato il diritto costituzionale di mantenere le relazioni familiari durante la detenzione. Nonostante un’istanza presentata al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per evidenziare le difficoltà causate dal trasferimento e le condizioni di salute del convivente, nessun provvedimento sarebbe stato adottato.

Per protesta, Mario ha annunciato una decisione drastica e rischiosa: intraprendere uno sciopero della fame e sospendere la terapia salvavita per problemi circolatori, già comunicata alla sua dottoressa, consapevole dei rischi per la propria salute.

La vicenda solleva interrogativi sul rispetto dei diritti familiari dei detenuti e sulle ripercussioni sulle famiglie coinvolte, aprendo un acceso dibattito sulle modalità di gestione dei trasferimenti nelle carceri italiane.

Lo riporta foggiatoday.it.