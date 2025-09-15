Edizione n° 5824

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, donna trasferita dal carcere, il convivente sospende la terapia salvavita per protesta

CARCERE Foggia, donna trasferita dal carcere, il convivente sospende la terapia salvavita per protesta

A Foggia cresce la tensione attorno al trasferimento di una donna di 46 anni dal carcere di via delle Casermette alla casa circondariale di Potenza

Foggia, donna trasferita dal carcere, il convivente sospende la terapia salvavita per protesta

Carcere di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

A Foggia cresce la tensione attorno al trasferimento di una donna di 46 anni dal carcere di via delle Casermette alla casa circondariale di Potenza, avvenuto lo scorso 6 agosto dopo quasi tre anni di detenzione nella struttura foggiana. Il convivente, Mario, 47 anni di Lucera, denuncia gravi conseguenze psicologiche sui loro figli, in particolare sull’ultimogenito, a causa della lontananza dalla madre.

Secondo quanto riportato, alla donna sarebbe stato negato il diritto costituzionale di mantenere le relazioni familiari durante la detenzione. Nonostante un’istanza presentata al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per evidenziare le difficoltà causate dal trasferimento e le condizioni di salute del convivente, nessun provvedimento sarebbe stato adottato.

Per protesta, Mario ha annunciato una decisione drastica e rischiosa: intraprendere uno sciopero della fame e sospendere la terapia salvavita per problemi circolatori, già comunicata alla sua dottoressa, consapevole dei rischi per la propria salute.

La vicenda solleva interrogativi sul rispetto dei diritti familiari dei detenuti e sulle ripercussioni sulle famiglie coinvolte, aprendo un acceso dibattito sulle modalità di gestione dei trasferimenti nelle carceri italiane.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.