Cronaca // Foggia. Padre di 5 figli riscatta l'abitazione "grazie alla fondazione antiusura"

FAMIGLIE Foggia. Padre di 5 figli riscatta l’abitazione “grazie alla fondazione antiusura”

In Italia, quasi un milione di famiglie si trova in difficoltà economica, con rate non pagate che sfiorano i 15 miliardi di euro

Fondazione Antiusura Buon Samaritano: "In Italia 1 milione di famiglie in difficoltà economica"

Fondazione Antiusura Buon Samaritano - Fonte Immagine: Facebook, Fondazione Antiusura Buon Samaritano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

In Italia, quasi un milione di famiglie si trova in difficoltà economica, con rate non pagate che sfiorano i 15 miliardi di euro. L’aumento dei tassi d’interesse, l’inflazione e il caro bollette hanno ridotto drasticamente il reddito disponibile, rendendo sempre più difficile rispettare le scadenze di mutui, finanziamenti e pagamenti vari.

Molte famiglie, fragili dal punto di vista economico, si trovano di fronte al dramma del pignoramento della prima casa, un’emergenza che genera ansia e smarrimento anche nella città di Foggia.

La Fondazione Antiusura Buon Samaritano, dall’inizio del 2025, ha già erogato prestiti per 356.000 euro, con altre pratiche in fase di lavorazione, dimostrando quanto sia importante il supporto concreto in momenti di difficoltà.

Una storia che merita di essere raccontata è quella di Roberto (nome di fantasia), padre di cinque figli, che dopo un lungo periodo di difficoltà economiche e umiliazioni, è riuscito a riscattare la sua casa. Grazie all’aiuto della Fondazione e ai fondi messi a disposizione dallo Stato, Roberto ha restituito serenità e tranquillità alla sua famiglia, mostrando come anche nei momenti più bui sia possibile ritrovare la speranza.

Nel suo messaggio alla Fondazione, Roberto scrive:

“Grazie al vostro aiuto sono riuscito a risolvere la mia situazione economica e soprattutto a riscattare la casa. Dopo tante umiliazioni e tante preghiere, questa storia è arrivata al capolinea. Sono un genitore di cinque figli e volevo regalare tranquillità alla mia famiglia. È stato un periodo pieno di paure, ma grazie alla vostra umanità e al vostro buon cuore siete riusciti a convincere la banca ad aiutarmi. Non so come ringraziarvi, siete un dono di Dio. Avete regalato una grandissima gioia a tutti noi e non vi dimenticherò mai.”

Questa testimonianza rappresenta un messaggio di speranza: anche nei momenti più difficili, con supporto e determinazione, è possibile trovare la luce in fondo al tunnel.

Nessun campo trovato.