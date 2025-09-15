“Come Comitato sentiamo il dovere di manifestare pubblicamente la nostra profonda preoccupazione per le notizie apparse recentemente sulla stampa riguardo alle assunzioni presso la RSA Santa Maria di Pulsano.

Se quanto riportato fosse confermato, emergerebbe un quadro allarmante: invece di garantire tutele e dignità alle persone più fragili, si rischierebbe di assistere a logiche che mettono in secondo piano i loro bisogni reali.

Esprimiamo rammarico per l’assenza di un confronto diretto con l’Amministrazione comunale. Nonostante le nostre segnalazioni, corredate da documentazione e fotografie, non siamo mai stati ricevuti per discutere delle criticità che vivono quotidianamente i nostri cari all’interno della RSA.

Ciò che chiediamo, e continueremo a chiedere, è un atteggiamento di ascolto, rispetto e trasparenza.

Come Comitato ribadiamo di non avere alcuna appartenenza o strumentalizzazione politica. Il nostro unico obiettivo è la tutela dei diritti e della dignità degli ospiti della struttura. Non siamo interessati a polemiche personali: ciò che ci preme è che venga fatta piena chiarezza sui fatti e che venga assicurata una gestione rispettosa dei più deboli.

Abbiamo piena fiducia nella Magistratura, unico organo deputato ad accertare eventuali responsabilità e a chiarire se vi siano stati comportamenti contrari alla legge. Non spetta alla politica o ai singoli attori locali trarre conclusioni: spetta alle autorità competenti fare luce.

Il Comitato continuerà a vigilare, segnalare e portare all’attenzione pubblica le problematiche della RSA Santa Maria di Pulsano.

Ribadiamo con forza che la fragilità non può diventare occasione di profitto né terreno di compromesso politico: deve restare responsabilità collettiva e priorità assoluta.

La dignità delle persone fragili è il metro con cui si misura una comunità giusta. Noi continueremo a batterci perché nessuno dimentichi questo principio”.

Il Comitato delle Famiglie degli ospiti della RSA Santa Maria di Pulsano