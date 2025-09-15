“Il pullman delle 6:55? Un muro umano già a metà percorso”. Disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia: pendolari segnalano

Manfredonia – Da alcuni giorni diversi pendolari segnalano disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia, in particolare per quanto riguarda il collegamento delle ore 6:55 del mattino gestito da SITA Sud.

Secondo quanto riferito dagli utenti, l’autobus arriverebbe già molto affollato nelle fermate centrali della città, costringendo numerosi viaggiatori a rimanere in piedi per l’intera corsa. In alcuni casi, il numero di passeggeri in piedi supererebbe la ventina, rendendo il viaggio difficoltoso e poco sicuro, soprattutto nelle ore di punta.

Alcuni passeggeri hanno inoltre raccontato che, a causa del sovraffollamento, non sempre l’autobus si fermerebbe regolarmente in tutte le fermate intermedie, lasciando a terra chi era in attesa. Una situazione che, stando alle testimonianze raccolte, si ripeterebbe da circa una settimana.

I pendolari sottolineano come il disagio sia diventato ormai quotidiano e chiedono un intervento delle autorità competenti e della società di trasporto per garantire un servizio adeguato a fronte degli abbonamenti regolarmente pagati.

La redazione resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dell’azienda di trasporto interessata.