Edizione n° 5824

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Home // Cronaca // "Il pullman delle 6:55? Un muro umano già a metà percorso". Disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia: pendolari segnalano

MANFREDONIA “Il pullman delle 6:55? Un muro umano già a metà percorso”. Disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia: pendolari segnalano

Alcuni passeggeri hanno inoltre raccontato che, a causa del sovraffollamento, non sempre l’autobus si fermerebbe regolarmente in tutte le fermate intermedie

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Da alcuni giorni diversi pendolari segnalano disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia, in particolare per quanto riguarda il collegamento delle ore 6:55 del mattino gestito da SITA Sud.

Secondo quanto riferito dagli utenti, l’autobus arriverebbe già molto affollato nelle fermate centrali della città, costringendo numerosi viaggiatori a rimanere in piedi per l’intera corsa. In alcuni casi, il numero di passeggeri in piedi supererebbe la ventina, rendendo il viaggio difficoltoso e poco sicuro, soprattutto nelle ore di punta.

Alcuni passeggeri hanno inoltre raccontato che, a causa del sovraffollamento, non sempre l’autobus si fermerebbe regolarmente in tutte le fermate intermedie, lasciando a terra chi era in attesa. Una situazione che, stando alle testimonianze raccolte, si ripeterebbe da circa una settimana.

I pendolari sottolineano come il disagio sia diventato ormai quotidiano e chiedono un intervento delle autorità competenti e della società di trasporto per garantire un servizio adeguato a fronte degli abbonamenti regolarmente pagati.

La redazione resta a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dell’azienda di trasporto interessata.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "“Il pullman delle 6:55? Un muro umano già a metà percorso”. Disagi sulla tratta Manfredonia–Foggia: pendolari segnalano"

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

