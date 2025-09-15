Edizione n° 5825

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Home // Manfredonia // Manfredonia, avviata la predisposizione del bilancio tecnico di previsione 2026-2028. Tutti i dati

BILANCIO Manfredonia, avviata la predisposizione del bilancio tecnico di previsione 2026-2028. Tutti i dati

L’iter di predisposizione del bilancio tecnico è stato formalmente avviato con nota protocollata n. 41120 del 30 luglio 2025, attraverso la richiesta a tutti i responsabili dei servizi comunali dei provvedimenti e degli atti necessari alla programmazione

CECILIA SIMONE, PH SAVERIO DE NITTIS

CECILIA SIMONE, PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIAÈ ufficialmente iniziato il processo di predisposizione del bilancio tecnico di previsione del Comune di Manfredonia per il triennio 2026-2028. La determinazione n. 1662, adottata il 15 settembre 2025 dal dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante, segna l’avvio di una fase cruciale della programmazione finanziaria dell’ente, volta a garantire la sostenibilità economica e la continuità dei servizi pubblici.

La decisione si basa sull’istruttoria curata dalla stessa dirigente Distante, che ha confermato l’assenza di conflitti di interesse o altre situazioni che comportino obbligo di astensione, nel rispetto del piano di prevenzione della corruzione. Il provvedimento segue quanto previsto dal Testo unico degli enti locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000), secondo cui il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre e riferito ad un orizzonte almeno triennale. In casi eccezionali, il termine può essere differito su indicazione del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il procedimento è stato inoltre aggiornato secondo le disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 25 luglio 2023, che ha modificato i principi contabili relativi alla programmazione finanziaria degli enti locali, in particolare l’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, recependo le indicazioni per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

L’iter di predisposizione del bilancio tecnico è stato formalmente avviato con nota protocollata n. 41120 del 30 luglio 2025, attraverso la richiesta a tutti i responsabili dei servizi comunali dei provvedimenti e degli atti necessari alla programmazione finanziaria del triennio 2026-2028. Successivamente, la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 168 del 6 agosto 2025 le linee di indirizzo per la redazione del bilancio di previsione, definendo obiettivi generali e priorità di gestione.

Dal punto di vista finanziario, il Comune di Manfredonia non presenta situazioni di deficit strutturale né dissesto, come previsto dagli articoli 242 e 244 del TUEL, ma è attualmente sottoposto a un piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243. Tale quadro impone una gestione attenta e trasparente delle risorse pubbliche, affinché le previsioni di entrata e di spesa garantiscano equilibrio e sostenibilità nel tempo.

Il bilancio tecnico, oggetto della determinazione, costituisce la base di partenza per la successiva elaborazione del bilancio di previsione vero e proprio. Esso comprende prospetti finanziari relativi alle entrate e alle spese per il triennio, il prospetto degli equilibri, nonché allegati specifici come il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, il documento contiene l’elenco dei capitoli di bilancio distinti per centri di responsabilità, destinati a essere successivamente integrati nel piano esecutivo di gestione dell’ente, con la definizione degli obiettivi generali di primo livello.

ALLEGATI

albopretorio_000009359_001_ode_04stt_19578

albopretorio_000009359_003_bilanciotecnico20262028_equilibribil

albopretorio_000009359_004_bilanciotecnico20262028_previsionientrate

albopretorio_000009359_005_bilanciotecnico20262028_previsionispese

albopretorio_000009359_007_bilanciotenico20262028_compos_fondo_sval_cred albopretorio_000009359_008_capitoli_entrata20262028

Lascia un commento

