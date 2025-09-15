Edizione n° 5825

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: due nuovi agenti di Polizia Locale assunti con contratto a tempo determinato

PL Manfredonia: due nuovi agenti di Polizia Locale assunti con contratto a tempo determinato

La decisione nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di vigilanza e sicurezza urbana attraverso il ricorso a graduatorie di concorsi banditi da altri enti

pl manfredonia

IMMAGINE D'ARCHIVIO PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia rafforza il corpo della Polizia Locale con due nuove assunzioni a tempo determinato. Con la determinazione dirigenziale n. 1649 del 10 settembre 2025, il dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha dato seguito al piano del fabbisogno di personale previsto dal PIAO 2025-2027, completando così la programmazione avviata lo scorso giugno dalla giunta comunale.

La decisione nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di vigilanza e sicurezza urbana attraverso il ricorso a graduatorie di concorsi banditi da altri enti. In particolare, il Comune di Manfredonia ha stipulato una convenzione con il Comune di Foggia, che ha consentito di attingere alla graduatoria per il profilo di agente di Polizia Locale.

Già ad agosto erano stati assunti otto agenti per un periodo di sei mesi, con una spesa complessiva di circa 145mila euro imputata al bilancio triennale 2025-2027. Restavano tuttavia da coprire due posti, previsti dalla stessa programmazione. A questo si è aggiunta la cessazione anticipata dal servizio di un agente, Giancarlo Magno, che il 20 agosto ha lasciato l’incarico per prendere servizio a tempo indeterminato presso un altro Comune.

Il provvedimento firmato dal dirigente Gioieni dispone quindi l’assunzione di Michele La Torre e Alessandro Giuseppe Rinaldi, risultati idonei e disponibili all’incarico. Entrambi sono stati sottoposti a visita dal medico competente, che ne ha certificato l’idoneità alle mansioni.

Le decorrenze degli incarichi saranno differenziate: La Torre prenderà servizio dal 15 settembre 2025 con scadenza al 12 febbraio 2026, mentre Rinaldi entrerà in organico dal 1° ottobre, sempre con termine al 12 febbraio 2026.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Comune ha chiarito che le risorse necessarie all’assunzione di uno dei due agenti erano già state stanziate con la determinazione di agosto, mentre per l’altro contratto viene impegnata una somma complessiva di 14.999,26 euro, suddivisa tra trattamento retributivo, oneri previdenziali e IRAP.

Il provvedimento prende inoltre atto della cessazione del rapporto di lavoro con Magno, demandando agli uffici di contabilità del personale la quantificazione delle spettanze per il periodo effettivamente lavorato, dal 13 al 20 agosto.

Con questo atto si conclude dunque la fase di reclutamento prevista dal PIAO 2025-2027 per il rafforzamento della Polizia Locale, che potrà contare complessivamente su dieci nuove unità a tempo determinato.

La scelta di ricorrere alle graduatorie di altri enti ha consentito di velocizzare i tempi di assunzione, garantendo così una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza urbana e controllo del territorio. Una strategia resa possibile dalla cornice normativa nazionale, che permette agli enti locali di utilizzare graduatorie già esistenti per colmare le proprie carenze di personale, senza dover necessariamente bandire nuovi concorsi.

Il provvedimento, come sottolineato nello stesso atto, non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fra due diritti uguali chi decide? la Forza. (Karl Marx)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.