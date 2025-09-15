Il Comune di Manfredonia rafforza il corpo della Polizia Locale con due nuove assunzioni a tempo determinato. Con la determinazione dirigenziale n. 1649 del 10 settembre 2025, il dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha dato seguito al piano del fabbisogno di personale previsto dal PIAO 2025-2027, completando così la programmazione avviata lo scorso giugno dalla giunta comunale.

La decisione nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di vigilanza e sicurezza urbana attraverso il ricorso a graduatorie di concorsi banditi da altri enti. In particolare, il Comune di Manfredonia ha stipulato una convenzione con il Comune di Foggia, che ha consentito di attingere alla graduatoria per il profilo di agente di Polizia Locale.

Già ad agosto erano stati assunti otto agenti per un periodo di sei mesi, con una spesa complessiva di circa 145mila euro imputata al bilancio triennale 2025-2027. Restavano tuttavia da coprire due posti, previsti dalla stessa programmazione. A questo si è aggiunta la cessazione anticipata dal servizio di un agente, Giancarlo Magno, che il 20 agosto ha lasciato l’incarico per prendere servizio a tempo indeterminato presso un altro Comune.

Il provvedimento firmato dal dirigente Gioieni dispone quindi l’assunzione di Michele La Torre e Alessandro Giuseppe Rinaldi, risultati idonei e disponibili all’incarico. Entrambi sono stati sottoposti a visita dal medico competente, che ne ha certificato l’idoneità alle mansioni.

Le decorrenze degli incarichi saranno differenziate: La Torre prenderà servizio dal 15 settembre 2025 con scadenza al 12 febbraio 2026, mentre Rinaldi entrerà in organico dal 1° ottobre, sempre con termine al 12 febbraio 2026.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Comune ha chiarito che le risorse necessarie all’assunzione di uno dei due agenti erano già state stanziate con la determinazione di agosto, mentre per l’altro contratto viene impegnata una somma complessiva di 14.999,26 euro, suddivisa tra trattamento retributivo, oneri previdenziali e IRAP.

Il provvedimento prende inoltre atto della cessazione del rapporto di lavoro con Magno, demandando agli uffici di contabilità del personale la quantificazione delle spettanze per il periodo effettivamente lavorato, dal 13 al 20 agosto.

Con questo atto si conclude dunque la fase di reclutamento prevista dal PIAO 2025-2027 per il rafforzamento della Polizia Locale, che potrà contare complessivamente su dieci nuove unità a tempo determinato.

La scelta di ricorrere alle graduatorie di altri enti ha consentito di velocizzare i tempi di assunzione, garantendo così una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza urbana e controllo del territorio. Una strategia resa possibile dalla cornice normativa nazionale, che permette agli enti locali di utilizzare graduatorie già esistenti per colmare le proprie carenze di personale, senza dover necessariamente bandire nuovi concorsi.

Il provvedimento, come sottolineato nello stesso atto, non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.