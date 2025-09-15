Edizione n° 5825

Home // Manfredonia // Manfredonia, Giuseppe Marasco: “Finalmente la manutenzione del verde al 2° piano di zona”

VERDE Manfredonia, Giuseppe Marasco: “Finalmente la manutenzione del verde al 2° piano di zona”

Questa mattina, finalmente, la manutenzione del verde pubblico al 2° piano di zona, sollecitato più volte da Marasco.

Manfredonia, Giuseppe Marasco: "Finalmente la manutenzione del verde al 2° piano di zona"

Giuseppe Marasco - Fonte Immagine: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
Questa mattina, finalmente, la manutenzione del verde pubblico al 2° piano di zona, sollecitato più volte da Marasco.

La manutenzione del verde pubblico è importante per diversi motivi:
  • Migliora la qualità dell’aria: le piante assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria.
  • Previene fenomeni di dissesto idrogeologico: le radici delle piante aiutano a stabilizzare il terreno e prevenire frane ed erosione.
  • Favorisce la biodiversità: il verde pubblico offre habitat per varie specie di animali e piante, contribuendo alla biodiversità urbana.
  • Migliora il microclima: le piante forniscono ombra e aiutano a regolare la temperatura, migliorando il microclima urbano.
  • Valore estetico e ricreativo: il verde pubblico offre spazi verdi dove le persone possono rilassarsi, giocare e socializzare.
  • Valore economico: il verde pubblico ben curato può aumentare il valore degli immobili vicini e attrarre turisti.
In generale, la manutenzione del verde pubblico è fondamentale per mantenere un ambiente urbano sano, piacevole e sostenibile.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.

2 commenti su "Manfredonia, Giuseppe Marasco: “Finalmente la manutenzione del verde al 2° piano di zona”"

  1. E il verde nei comparti??? Ma se il Comune non ha risorse per gestire il verde pubblico cittadino, le aiuole che le prevede a fare nei progetti urbanistici??? Siamo stufi di vedere questi spazi pieni solo di erbacce e cacche ci cane in tutta la città!

