Manfredonia, Giuseppe Marasco: "Finalmente la manutenzione del verde al 2° piano di zona"

- Migliora la qualità dell’aria: le piante assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria.
- Previene fenomeni di dissesto idrogeologico: le radici delle piante aiutano a stabilizzare il terreno e prevenire frane ed erosione.
- Favorisce la biodiversità: il verde pubblico offre habitat per varie specie di animali e piante, contribuendo alla biodiversità urbana.
- Migliora il microclima: le piante forniscono ombra e aiutano a regolare la temperatura, migliorando il microclima urbano.
- Valore estetico e ricreativo: il verde pubblico offre spazi verdi dove le persone possono rilassarsi, giocare e socializzare.
- Valore economico: il verde pubblico ben curato può aumentare il valore degli immobili vicini e attrarre turisti.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
E il verde nei comparti??? Ma se il Comune non ha risorse per gestire il verde pubblico cittadino, le aiuole che le prevede a fare nei progetti urbanistici??? Siamo stufi di vedere questi spazi pieni solo di erbacce e cacche ci cane in tutta la città!
L’amma fè nu munumend a stu crestiene…