La città di Manfredonia si prepara ad accogliere le prime aree attrezzate dedicate ai cani. La Giunta comunale, riunitasi il 12 settembre 2025 a Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che avvia l’individuazione degli spazi verdi da destinare alla realizzazione di “fido park” e aree di sgambamento, corredate da specifiche norme di comportamento per l’accesso e l’utilizzo.

La proposta, presentata dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione urbana, avv. Giovanni Mansueto, nasce dall’esigenza di dotare il territorio comunale di spazi sicuri e regolamentati, dedicati ai cani e ai loro accompagnatori. Attualmente, infatti, Manfredonia non dispone di aree recintate e segnalate dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio, con evidenti difficoltà sia per il benessere degli animali sia per la convivenza con gli altri frequentatori del verde pubblico.

L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a favore del benessere animale, già perseguito attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con associazioni locali. La realizzazione delle aree di sgambamento, oltre a garantire spazi dedicati all’attività motoria e alla socializzazione dei cani, intende migliorare la sicurezza delle strade, il decoro urbano e l’igiene pubblica.

Il provvedimento trova fondamento nella normativa regionale, in particolare nella legge n. 2/2020, che prevede la possibilità di istituire aree recintate e attrezzate con acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, zone d’ombra e strutture divisorie per animali di taglia diversa. La stessa legge consente ai cani, all’interno di tali spazi, di muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità dei proprietari, che restano tenuti a prevenire rischi e danni a persone, cose o altri animali.

La creazione dei “fido park” non rappresenta soltanto una misura a tutela degli animali, ma si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale. Le aree individuate diventeranno infatti nuovi punti di aggregazione per i quartieri, rafforzando il senso di comunità e favorendo iniziative sociali e culturali legate al mondo del volontariato e della tutela animale.

Secondo quanto stabilito dalla delibera, sarà il Dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” a individuare le aree più idonee, garantendo una distribuzione equilibrata nei diversi quartieri cittadini. Contestualmente verranno predisposte regole di comportamento per l’accesso, così da assicurare la piena e sicura fruibilità delle strutture.