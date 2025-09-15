Edizione n° 5825

Home // Cronaca // Manfredonia, in arrivo le aree di sgambamento per cani: la Giunta approva l’atto di indirizzo

SGAMBAMENTO Manfredonia, in arrivo le aree di sgambamento per cani: la Giunta approva l’atto di indirizzo

Attualmente, Manfredonia non dispone di aree recintate e segnalate dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio

ph foggiatoday.it

ph foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La città di Manfredonia si prepara ad accogliere le prime aree attrezzate dedicate ai cani. La Giunta comunale, riunitasi il 12 settembre 2025 a Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che avvia l’individuazione degli spazi verdi da destinare alla realizzazione di “fido park” e aree di sgambamento, corredate da specifiche norme di comportamento per l’accesso e l’utilizzo.

La proposta, presentata dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione urbana, avv. Giovanni Mansueto, nasce dall’esigenza di dotare il territorio comunale di spazi sicuri e regolamentati, dedicati ai cani e ai loro accompagnatori. Attualmente, infatti, Manfredonia non dispone di aree recintate e segnalate dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio, con evidenti difficoltà sia per il benessere degli animali sia per la convivenza con gli altri frequentatori del verde pubblico.

L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a favore del benessere animale, già perseguito attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con associazioni locali. La realizzazione delle aree di sgambamento, oltre a garantire spazi dedicati all’attività motoria e alla socializzazione dei cani, intende migliorare la sicurezza delle strade, il decoro urbano e l’igiene pubblica.

Il provvedimento trova fondamento nella normativa regionale, in particolare nella legge n. 2/2020, che prevede la possibilità di istituire aree recintate e attrezzate con acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, zone d’ombra e strutture divisorie per animali di taglia diversa. La stessa legge consente ai cani, all’interno di tali spazi, di muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità dei proprietari, che restano tenuti a prevenire rischi e danni a persone, cose o altri animali.

La creazione dei “fido park” non rappresenta soltanto una misura a tutela degli animali, ma si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale. Le aree individuate diventeranno infatti nuovi punti di aggregazione per i quartieri, rafforzando il senso di comunità e favorendo iniziative sociali e culturali legate al mondo del volontariato e della tutela animale.

Secondo quanto stabilito dalla delibera, sarà il Dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” a individuare le aree più idonee, garantendo una distribuzione equilibrata nei diversi quartieri cittadini. Contestualmente verranno predisposte regole di comportamento per l’accesso, così da assicurare la piena e sicura fruibilità delle strutture.

1 commenti su "Manfredonia, in arrivo le aree di sgambamento per cani: la Giunta approva l’atto di indirizzo"

  1. Adoro i cani ma anche i gatti. La giunta comunale si dovrebbe impegnare a trovare un posto dove poter creare un oasi felina. Dove poter accogliere i tanti felini che hanno bisogno di cure e non solo. Che hanno bisogno di una posto dove i volontari(che ormai sono allo stremo e non sanno più dove poter accogliere queste creature meravigliose, perché si!!li accolgono in casa loro). Dove i volontari potrebbero curarli e dargli amore tenendoli al sicuro in attesa di adozioni. Dove poter tenere in degenza i gatti randagi che vengono sterilizzati.C’è Bisogno anche di questo giunta comunale!!!!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

