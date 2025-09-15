Trasparenza, aggiornamenti e confronto con la comunità. Con questi obiettivi il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha presentato l’ottavo appuntamento con “Settimana in Comune”, lo spazio di informazione settimanale sulle attività amministrative.

“Abbiamo voluto creare questo momento – spiega il primo cittadino – per raccontare, con semplicità, ciò che stiamo facendo per Manfredonia e per ascoltare la voce dei cittadini. È un impegno costante, che nasce dal dialogo con la nostra comunità”.

Sul fronte della mobilità urbana, La Marca ha annunciato l’avvio di nuovi interventi sulla rete semaforica: “Dopo aver riattivato, anche nelle ore serali, il semaforo di via Scaloria, nei prossimi giorni inizieremo i lavori per sostituire l’impianto semaforico di via Tratturo del Carmine”.

Il sindaco parteciperà nei prossimi giorni ad un workshop organizzato da Unioncamere e ANCI presso la Fiera del Levante, insieme ai colleghi sindaci Adriana Poli Bortone (Lecce) e Gianfranco Palmisano (Martina Franca). “Parleremo della logistica del futuro e di come organizzare gli spazi urbani al servizio del commercio e di una città sostenibile. È un’occasione importante per condividere esperienze e progettualità utili al nostro territorio”, sottolinea La Marca.

Grande attenzione anche alle politiche abitative: “Questa settimana avviamo i lavori per il nuovo avviso di assegnazione degli alloggi popolari, con un confronto con le organizzazioni sindacali. Il nostro obiettivo è predisporre il nuovo bando entro la metà di ottobre”.

Parallelamente, il Comune sta verificando l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a te” trasmesso dall’INPS: a Manfredonia risultano 2.160 cittadini aventi diritto.

Presso i Servizi Sociali continua inoltre il supporto quotidiano, dalle 9.30 alle 12.30, per la presentazione delle domande di contributo Affitto Casa 2024.

Il NO di Manfredonia al deposito Energas

Uno dei temi più delicati resta quello del Deposito GPL Energas. Il 22 settembre il sindaco sarà a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per una riunione di coordinamento.

“In quell’occasione ribadiremo il nostro NO, forte e chiaro, a quel progetto – afferma La Marca –. Non è un NO solo mio o di questa amministrazione, ma è il NO di tutta la città, un grido di responsabilità che si rinnova da anni e che trova ulteriore forza dopo gli incendi dell’estate appena trascorsa”.

Al termine dell’incontro, il sindaco ha annunciato che informerà la cittadinanza e convocherà un’assemblea pubblica.

Infine, La Marca ricorda che il 20 settembre si terrà l’appuntamento con Ciambò sul porto di Levante:

“Continuate a seguirci, a scriverci e a partecipare – conclude –. Questo spazio nasce per condividere insieme il percorso di crescita e sviluppo di Manfredonia”.