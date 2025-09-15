Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Francavilla nel Girone H di Serie D. Al “Miramare” di Manfredonia, la squadra guidata da Tommaso Coletti domina e conquista un netto 2-5, confermandosi tra le formazioni più solide e competitive del campionato.
Il primo tempo è a senso unico: Sosa apre su rigore al 3’, seguito dal penalty realizzato da Carretta al 24’. I padroni di casa accorciano al 32’, ma Longo firma l’1-3 al 45’, chiudendo la prima frazione.
Nella ripresa il Manfredonia accenna una reazione con il gol di Hernaiz al 59’, ma la Virtus resta padrona del campo. Sorgente cala il poker al 74’, sempre dal dischetto, e appena tre minuti dopo Diop chiude i conti sul 2-5.
La formazione biancazzurra mostra ancora una volta cinismo, qualità e solidità mentale, con sei marcatori diversi nelle prime due giornate, a conferma di un attacco ricco di soluzioni.
Ora gli occhi sono puntati sul prossimo impegno: alla Nuovarredo Arena andrà in scena il derby contro il Martina, un appuntamento che rappresenta un vero banco di prova per misurare le ambizioni della squadra di Coletti.
Lo riporta giornalerossoblu.it.
2 commenti su "Manfredonia, sconfitta per 2-5 con il Francavilla nella prima al Miramare"
È vero che il detto dice:
Chi ben inizia è già a metà dell’opera…
Ma non ci scoraggiamo, basta ricordare la LONGOBARDA guidata dal mister LINO BANFI che si salvò all’ultima giornata, con il famoso modulo della BI-ZONA.
Male che vada lo si può assumere come allenatore del Manfredonia.
Babbett, -. Ninnì p te !