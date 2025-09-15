Manfredonia accelera sul fronte della sicurezza idrogeologica. Nella seduta del 12 settembre 2025, la Giunta comunale ha approvato all’unanimità il progetto da 5 milioni di euro che sarà candidato ai contributi ministeriali previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025.

Il provvedimento, che interessa le annualità 2026-2027-2028, consente ai Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti di presentare richieste di finanziamento per opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza di edifici e territorio, con un tetto massimo di 5 milioni per ciascun ente.

Il progetto: collettamento fognario per Siponto

L’intervento individuato dall’amministrazione riguarda la realizzazione di un collettamento fognario dall’area dei cosiddetti “comparti” di Siponto fino allo scarico finale. Un’opera ritenuta strategica per ridurre il rischio idrogeologico in una zona che negli ultimi anni ha sofferto pesanti disagi legati agli allagamenti urbani e alla difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche.

Gli obiettivi dichiarati sono molteplici:

mettere in sicurezza le aree interessate riducendo il rischio di esondazioni;

migliorare la qualità dell’ambiente e il trattamento dei reflui derivanti dal dilavamento delle acque piovane;

garantire sostenibilità e rispetto dei criteri ambientali minimi, con soluzioni a basso impatto energetico;

assicurare la manutenzione e la durabilità dell’impianto attraverso strutture facilmente ispezionabili.

Il progetto raggiunge la cifra tonda di 5 milioni di euro, ripartiti tra lavori, spese tecniche, oneri fiscali e somme a disposizione della stazione appaltante. La voce principale è quella dei lavori, pari a oltre 3,6 milioni, cui si aggiungono circa 867 mila euro di spese generali e oltre mezzo milione per oneri fiscali. Il finanziamento rientra nelle possibilità offerte dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018, che ha istituito un fondo specifico per interventi di messa in sicurezza. La Giunta ha preso atto del decreto ministeriale di luglio e ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), requisito fondamentale previsto dal Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).

Contestualmente, l’esecutivo comunale ha deliberato l’adozione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP), che dovrà essere sottoposta al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Il progetto sarà candidato con il CUP J38B25001150001. Responsabile unico del procedimento è stato individuato l’architetto Michele Prencipe, dirigente del 5° Settore, al quale spetta il compito di curare la trasmissione della documentazione e la presentazione formale della richiesta di finanziamento al Ministero.

Dello stesso avviso l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giovanni Mansueto: “La città ha bisogno di opere che guardino al futuro, rispettando l’ambiente e le esigenze della popolazione. Questo progetto rappresenta un passo concreto in quella direzione”.

Con votazione unanime, la Giunta guidata dal sindaco Domenico La Marca ha dato il via libera all’iniziativa, dichiarando immediatamente eseguibile la delibera. Ora la palla passa al Ministero dell’Interno, che nei prossimi mesi dovrà esaminare le richieste e assegnare i contributi per il triennio 2026-2028.