Mattinata, celebra la Madre della Luce: il Cardinale Gualtiero Bassetti presiede la Messa Pontificale

A Mattinata, nel cuore dei festeggiamenti in onore della Madre della Vera Luce, si è svolta la Solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti. L’evento religioso ha rappresentato il momento più significativo della festa patronale, richiamando fedeli e devoti in un clima di profonda preghiera e intensa partecipazione.

La redazione di StatoQuotidiano.it ha seguito l’appuntamento documentando il tutto con una fotogallery e con la diretta streaming video, permettendo anche a chi non era presente di vivere spiritualmente la celebrazione.

La comunità si è raccolta sotto lo sguardo amorevole della Madonna, invocata come guida e protettrice:

“Maria, Madre della Vera Luce, intercedi per il tuo popolo” – è stata l’invocazione che ha accompagnato l’intera giornata, rafforzando il legame tra fede e tradizione che caratterizza la patrona di Mattinata.



