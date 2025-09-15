Mattinata, celebra la Madre della Luce: il Cardinale Gualtiero Bassetti presiede la Messa Pontificale

Edizione n° 5825

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

SPOPOLAMENTO // Monti Dauni. Fuga dei giovani, calo demografico e spopolamento. E’ allarme rosso
15 Settembre 2025 - ore  12:47

Un momento di intensa spiritualità che ha unito fedeli e devoti sotto lo sguardo della Madonna

ph Daniele Catalano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Manfredonia // Mattinata //

A Mattinata, nel cuore dei festeggiamenti in onore della Madre della Vera Luce, si è svolta la Solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti. L’evento religioso ha rappresentato il momento più significativo della festa patronale, richiamando fedeli e devoti in un clima di profonda preghiera e intensa partecipazione.

La redazione di StatoQuotidiano.it ha seguito l’appuntamento documentando il tutto con una fotogallery e con la diretta streaming video, permettendo anche a chi non era presente di vivere spiritualmente la celebrazione.

La comunità si è raccolta sotto lo sguardo amorevole della Madonna, invocata come guida e protettrice:
Maria, Madre della Vera Luce, intercedi per il tuo popolo” – è stata l’invocazione che ha accompagnato l’intera giornata, rafforzando il legame tra fede e tradizione che caratterizza la patrona di Mattinata.


