MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Monte Sant'Angelo celebra il Patrono San Michele Arcangelo. Ecco il programma religioso

La comunità di Monte Sant’Angelo si prepara a vivere con intensità uno dei momenti più attesi dell’anno

Monte Sant’Angelo celebra il Patrono San Michele Arcangelo. Ecco il programma religioso

ph Comitato Festa San Michele Arcangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Monte S. Angelo

La comunità di Monte Sant’Angelo si prepara a vivere con intensità uno dei momenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo. Non solo una tradizione secolare, ma un tempo prezioso di fede, preghiera e gratitudine verso il Santo che da sempre veglia con amore e protezione sulla città.

Il programma religioso si apre con la novena, in programma dal 19 al 27 settembre, scandita ogni giorno dalla recita della Corona angelica, dalla predicazione e dalla celebrazione eucaristica. Un percorso di riflessione e spiritualità che accompagnerà i fedeli fino ai giorni centrali della festa.

Programma religioso Festa Patrono San Michele Arcangelo


Il 28 settembre segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti, con messe solenni e momenti di preghiera comunitaria. Particolarmente significativo sarà il rito della presentazione dei doni e della cera, durante il quale la città rinnova l’atto di affidamento al suo Patrono.

Il cuore delle celebrazioni cade il 29 settembre, giorno dedicato a San Michele. Nella mattinata si terranno le celebrazioni solenni, seguite nel pomeriggio da uno degli appuntamenti più attesi: il rito della spada e la processione con la statua dell’Arcangelo, che attraverserà le vie cittadine accompagnata dalla devozione e dalla partecipazione di fedeli e pellegrini.

Il 30 settembre sarà invece il giorno del rendimento di grazie, momento conclusivo per ringraziare il Patrono e tutti coloro che hanno contribuito a vivere intensamente la festa.

Il programma.

