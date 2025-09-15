Dal ’67 ai nostri giorni, in poco più di mezzo secolo, l’intero territorio della provincia di Foggia ha perso quasi 100mila abitanti. L’ esodo dei giovani in cerca domi lavoro verso il Nord Italia e l’Estero non si arresta. Lo spopolamento sta cancellando i borghi medievali dei Monti Dauni.

Nella provincia di Foggia, denominata anche Daunia o Capitanata, sussiste un’ampia fetta di territorio ricca di storia, antiche tradizioni culturali e notevoli bellezze paesaggistiche: i Monti Dauni. Da oltre un ventennio in questa amena area interna del “foggiano” si è intensificata la nefasta azione di fenomeni, quali fuga dei giovani e spopolamento, che continuano a sfilarciare irreparabilmente il tessuto socio-culturale e a distruggere le economie delle 29 piccole comunità dislocate in un’ area geografica naturalistica tra le più belle e suggestive d’Italia.

Nei Monti Dauni oggi si lotta disperatamente contro problematiche tra le piu aspre e severe che un territorio possa affrontare: spopolamento, isolamento geografico, calo demografico, invecchiamento della popolazione, fuga dei giovani disoccupati dal territorio in cerca di lavoro. La Capitanata è la terra dei “colori”. È la terra del mare, del sole, del cielo e del verde. Qui le condizioni climatiche per l’agricoltura, in particolare grano, ortaggi e pomodori, sono ideali. Notevoli le risorse ittiche lungo la costa garganica, una delle principali mete del turismo nazionale ed internazionale.

Dopo la Pianura Padana, con i suoi 7.000,56 kmq, la Daunia è la seconda pianura più vasta d’Italia. Si estende su oltre 530mila ettari. Il suo territorio comprende tre aree ben configurate: la pianura del Tavoliere, il Promontorio del Gargano e, come detto, i Monti della Daunia. Tre aree che continuano a registrare perdita di popolazione. Nel 1967 la Capitanata contava complessivamente 682.103 abitanti. Oggi, dato ISTAT aggiornato a maggio 2025, ne registra circa 590mila: circa 92mila abitanti in meno. La città capoluogo, Foggia, tra il 2010 e il 2016 registrò il numero più alto di abitanti della sua storia: quasi 151mila. Oggi ne conta circa 145.522, oltre 5mila unità in meno. L’ intero comprensorio montano-collinare della provincia di Foggia, il Promontorio del Gargano e i Monti Dauni, dato aggiornato a marzo 2025, contano una popolazione complessiva di 259.096 abitanti: 206.977 vivono nell’area montano-collinare garganica, 51.116 in quella subappenninica.

Il territorio dei Monti Dauni, si estende per oltre 2.000 kmq spaziando dai confini della Campania fino a quelli del Molise, è quello all’interno del quale, da oltre un ventennio, lo spopolamento sta continuando a colpire con incredibile ferocia e aggressività. Vittima del diabolico “assassino” 29 piccole comunità, ormai afflitte da ogni sorta di disagio e malessere sociali. Preoccupanti le conseguenze di tale inarrestabile sprofondamento: declino del territorio, calo delle già “striminzite” produzioni agricole locali, sensibili diminuzioni della domanda di beni e servizi, enormi difficoltà per le piccole imprese agricole a conduzione familiare presenti sul territorio. I Monti Dauni rappresentano oggi una delle aree geografiche italiane più depresse della Penisola.

Gravissimi i danni alle economie locali: diminuzione dei servizi essenziali, degrado ambientale, perdita del paesaggio, perdita di vitalità e della coesione sociale di tutte le comunità. L’ ‘esodo’ dei giovani dal subappennino daunio in cerca di lavoro, verso l’Estero e le aree del Nord Italia, sembra inarrestabile. Si emigra a Milano, Bologna, meno a Torino, molto in Germania, Svizzera e Francia. In tutti i 29 piccoli borghi medievali della Daunia lo spopolamento ha attivato situazioni esistenziali difficili, per certi aspetti, estreme. Solo gli “eroi” possono affrontare queste latitudini e sopravvivere ad esse. Senza giovani le comunità “muoiono”. Nelle strade dei paesini dei Monti Dauni, in pieno giorno, non si vede anima viva.

Comunità ridotte ad autentici camposanti, dov’ è in atto un’angosciante ed avvilente deriva socio-culturale senza precedenti. Diciamolo francamente. Nei borghi dei Monti Dauni le politiche locali, provinciali e regionali non sono mai riuscite a contrastare l’avanzata dello spopolamento, un fenomeno distruttivo che continua a sfigurare l’identità e la vitalità di centri agricoli un tempo attivi, operosi, popolati e pieni di vitalità. Ribaltare Il ‘trend’ odierno appare impresa titanica. L’ attuale situazione è catastrofica. Case vuote, terreni incolti, negozi quasi inesistenti, economie ripiegate su se stesse, notevoli disagi, mancanza di interazione, assenza di opportunità culturali e ricreative, carenze di servizi essenziali quali scuole, presidi e strutture sanitarie, trasporti pubblici, infrastrutture.

Tutto ciò è l’emblema di una sconfitta politica, sociale e culturale del territorio. La terrificante agonia dei Monti Dauni la conosce bene solo chi la sta vivendo. Lo spopolamento è un killer che attacca, annienta e degrada la risorsa umana. In passato, molti amministratori dei Monti Dauni, non attivandosi per tempo nell’arginate il fenomeno, hanno continuato a sperare

che i problemi dello spopolamento si sarebbero risolti da soli. Per ridurre emarginazione e isolamento sociale, Stato e Regione avrebbero dovuto approntare adeguate strategie di intervento, strategie che, di fatto, sono però mancate. Contrastare oggi nelle comunità dei Monti Dauni un “mix” di criticità così letali è quasi impossibile. Stato e Regione hanno superficialmente affrontato finora solo i sintomi dello spopolamento, ma non hanno mai prospettato soluzioni concrete da anteporre alle vere cause di un così insidioso e subdolo “nemico” del territorio.

Qualcosa di concreto si realizzò nel corso degli anni ’90, quando lo Stato stanziò corposi finanziamenti nelle casse delle due ex Comunità Montane istituite nei Monti Dauni, quella “Meridionale”, il cui comprensorio raggruppava gli agri di 16 comuni, Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’ Antonio, Sant’Agata di Puglia e Troia, e quella “Settentrionale”, comprendente gli agri di altri 13 piccoli centri: Alberona, Biccari, Carlantino, Celenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Mottamontecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula e Volturino. In Puglia, le comunità montane furono poi abolite dalla Legge n.18 del 23 dicembre 2011.

Nonostante l’erogazione finanziaria dello Stato la situazione socioccupazionale nei Monti Dauni non mutò. Nel 1967 la popolazione complessiva dei 29 comuni della due ex Comunità Montane, Meridionale e Settentrionale, contava 96.557 abitanti. Precisamente, 61.292 abitanti nella ex Comunità Montana Meridionale e 35.777 abitanti in quella Settentrionale. Attualmente, il dato è aggiornato a maggio 2025, la popolazione complessiva dei 16 comuni della ex Comunità Montana Meridionale è di 35.265 abitanti, quello dei 13 comuni della ex Conunità Montana Settentrionale è di 16.342 abitanti. Un calo demografico “agghiacciante”. Nei 29 paesini dauni si è registrata la perdita complessiva di 44.438 abitanti. Troppi, per sperare realisticamente di riaccendere i motori di una ripresa credibile. Nei Monti Dauni è mancata l’elaborazione di concreti programmi di sviluppo, sono mancare sinergie condivise, idee, proposte, dibattiti, volti a tutelare, preservare e salvaguardare risorse umane, economie e livelli demografici delle aree interne di questa ampia zona della Capitanata. In tutti i paeselli dei Monti Dauni si respirano disagi e difficoltà di ogni genere.

Balza all’occhio la sensazione di sfiducia della gente che vede profilarsi all’orizzonte giorni senza futuro. Sono oltre 2.020 in Italia i piccoli comuni che vivono il drammatico “coma” dello spopolamento. Un ultimo tentativo per invertire una sorte già segnata potrebbe essere, forse, quella di operare una riprogrammazione Stato-Provincia-Regione per attivare programmi di defiscalizzazione ultraventennale al fine di attirare famiglie a risiedere nei comuni spopolati e, in tal modo, assicurare possibilmente una convincente detassazione alle imprese e agli imprenditori che, nell’eventualità, decidessero di operare investimenti nelle aree montane del Gargano e dei Monti Dauni e, più in generale, nelle disagiate aree montane dell’Italia. Tutto ciò dovrebbe poi sintonizzarsi a specifici programmi di semplificazione burocratica.

A cura di GIuseppe Zingarelli.