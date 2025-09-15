Noemi super ospite della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo: il 30 settembre nella Città dei due Siti UNESCO

Monte Sant’Angelo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, che dal 27 al 30 settembre animerà le strade e le piazze della Città dei due Siti UNESCO con tradizione, fede e musica.

E sarà Noemi, una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana, la super ospite dell’edizione 2025. La cantante romana salirà sul palco di Piazza Giovanni Paolo II il 30 settembre alle ore 22, con il suo “Nostalgia Summer Tour”, per regalare al pubblico una serata indimenticabile ad ingresso gratuito.

La potenza di “Nostalgia” e il carisma di Noemi

Con “Nostalgia”, Noemi porta in scena un’opera intima e sentimentale, capace di dare valore al passato senza viverlo con rimpianto. Un viaggio musicale che spazia tra ballad romantiche e ritmi uptempo, con contaminazioni blues, cantautorato contemporaneo ed elettronica.

Il pubblico potrà emozionarsi con i brani che hanno segnato la sua carriera e con l’ultimo singolo presentato al Festival di Sanremo, “Se ti innamori muori”, oltre a hit nate anche grazie alle collaborazioni con grandi nomi della musica italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

Il tutto impreziosito dal timbro unico e inconfondibile di Noemi, che renderà ancora più speciale l’atmosfera della festa patronale nella città dell’Arcangelo.

Tradizione e spettacolo nella città dell’Arcangelo

Monte Sant’Angelo, conosciuta nel mondo per i suoi due siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, conferma ancora una volta la capacità di coniugare spiritualità, cultura e spettacolo.

La presenza di Noemi come protagonista musicale della festa patronale rappresenta un evento di grande richiamo, pronto ad attrarre visitatori da tutta la Puglia e oltre, che potranno vivere la magia della città in giorni di intensa devozione e di festa popolare.

30 settembre 2025 – ore 22

Piazza Giovanni Paolo II, Monte Sant’Angelo

Ingresso gratuito

L’appuntamento è fissato: il 30 settembre, a Monte Sant’Angelo, la voce potente e raffinata di Noemi sarà la colonna sonora della festa dedicata a San Michele Arcangelo.

A cura di Giovanna Tambo.