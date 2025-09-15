Chiara Petrolini, 22 anni, è accusata di duplice omicidio dei suoi figli neonati, sepolti nel giardino della villetta familiare a Vignale di Traversetolo (Parma). Oggi, davanti alla Corte d’Assise di Parma, l’imputata è uscita dall’aula quando è stata proiettata la foto del cadavere del secondogenito, Angelo Federico, trovato morto il 9 agosto 2024. Anche il suo ex fidanzato, Samuel Granelli, era presente e ha lasciato l’aula alla vista delle immagini.

Petrolini, attualmente ai domiciliari, è stata poi sottoposta a perizia psichiatrica affidata alle dottoresse Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli. L’accertamento valuterà la sua capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti e, in caso di incapacità, la pericolosità sociale. Le operazioni inizieranno il 25 settembre e le perite avranno 90 giorni per completare l’incarico, con testimonianze previste per il 2 febbraio 2026.

Durante l’udienza, il maresciallo Carlo Salvatore Perri ha raccontato il ritrovamento dei corpi dei due neonati, evidenziando il dramma vissuto dai soccorritori. Il tenente colonnello Domenico Sacchetti ha ricostruito le indagini, sottolineando che nessuno, né famiglia né amici, era a conoscenza delle gravidanze. Petrolini, nelle intercettazioni e nei colloqui, aveva inizialmente negato ma poi ammesso le responsabilità, spiegando di non sapere come comportarsi con i figli nati morti.

I due bambini, Angelo Federico e Domenico Matteo Granelli, sono stati sepolti nel cimitero di Bannone, vicino a Traversetolo, con una cerimonia privata. Una lapide commemorativa è stata recentemente posata con i nomi dei piccoli e le date di nascita, accompagnata da fiori e pupazzetti, a testimonianza del ricordo dei figli.

L’udienza si è svolta con rigorosi controlli agli ingressi, limitando l’accesso dei giornalisti e dei familiari a un massimo di 30 persone, e vietando riprese video, consentendo solo brevi fotografie nei primi minuti.

