RSA “Santa Maria di Pulsano”, il Comitato delle Famiglie: "Controlli seri, trasparenti e indipendenti"

Da diversi mesi il Comitato delle Famiglie degli ospiti della RSA “Santa Maria di Pulsano” chiede al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e all’assessora ai servizi sociali Lea Basta “controlli seri, trasparenti e indipendenti” sulla gestione della struttura, al fine di garantire il diritto alla cura e all’assistenza degli anziani.

Secondo quanto riferisce il Comitato, non sarebbero ancora arrivate risposte ufficiali da parte dell’Amministrazione comunale, né ci sarebbe stata una convocazione dei rappresentanti delle famiglie.

Il Gruppo Armonia di Monte Sant’Angelo, riportando le preoccupazioni espresse dal Comitato, sottolinea come le famiglie degli ospiti “rivendichino il loro diritto e dovere di tutelare i propri cari”, respingendo qualsiasi tentativo di interpretare la loro iniziativa come azione di parte politica.

In un recente comunicato, il Comitato ha inoltre ricordato le azioni intraprese negli ultimi mesi, tra cui anche una segnalazione alle autorità competenti, evidenziando la volontà di mantenere alta l’attenzione pubblica sulla vicenda.

Per il Gruppo Armonia, si tratta di “un segnale importante del risveglio della coscienza civica della comunità, che chiede trasparenza, legalità e rispetto dei soggetti fragili”.

Infine, lo stesso gruppo civico lancia un appello alle associazioni locali affinché “sostengano le famiglie nella loro battaglia di civiltà e solidarietà”, nella convinzione che la tutela degli anziani debba essere una priorità condivisa dall’intera comunità.