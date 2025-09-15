San Severo accoglie una delegazione di Bourg en Bresse: rafforzati i legami culturali e storici

Una delegazione di circa cinquanta cittadini provenienti da Bourg en Bresse, città francese che ospita una significativa comunità di sanseveresi o dei loro discendenti emigrati nel secolo scorso, ha visitato oggi San Severo per una mattinata all’insegna della cultura e della memoria storica.

Gli ospiti hanno percorso il centro storico, visitato il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, il Museo dell’Alto Tavoliere e Palazzo Celestini, sede del Municipio, dove sono stati ricevuti dal Sindaco Lidya Colangelo, dal Vice Sindaco Anna Paola Giuliani e dagli assessori Raffaele Bentivoglio, Carmine Esposto e Franco d’Antuono. La delegazione era guidata da Enrico Palmieri, presidente dell’associazione franco-italiana Le Rondini Pugliesi, insieme ai sanseveresi trapiantati in Francia Carmela Russi e Luigi Caposiena.

Il Sindaco Colangelo ha sottolineato l’importanza di mantenere vivi i legami con la comunità emigrata, ricordando che la visita rappresenta un momento prezioso per consolidare i rapporti culturali e storici tra San Severo e Bourg en Bresse.

Le due città sono unite dal Protocollo d’intesa del 30 settembre 2000, firmato dai sindaci dell’epoca, con l’obiettivo di favorire la cooperazione europea nei settori storici e culturali, nel rispetto dei principi di solidarietà e dei rispettivi ordinamenti giuridici.