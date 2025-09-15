Edizione n° 5824

MANFREDONIA // "Emozioni" per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: "Intervenire"
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Home // Manfredonia // Svelato il nome. Noemi l’ospite della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo

NOEMI Svelato il nome. Noemi l’ospite della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo

Il 30 settembre, nella Città dei due Siti UNESCO, per celebrare San Michele Arcangelo, arriva Noemi con il suo “Nostalgia Summer tour”.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Il 30 settembre, nella Città dei due Siti UNESCO, per celebrare San Michele Arcangelo, arriva Noemi con il suo “Nostalgia Summer tour”.

NOSTALGIA è un’opera sentimentale in cui Noemi dà valore al passato ma senza rimpiangerlo immergendosi in emozioni profonde, spaziando tra canzoni classifiche ma intense come l’ultimo singolo presentato al festival di Sanremo “Se ti innamori muori” a elementi di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo avvalendosi anche della collaborazione delle penne di Colapesce, Mahmood e Blanco ma anche delle voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

L’unione tra tutto questo è il suo timbro unico ed inconfondibile che risuonerà a Monte Sant’Angelo, la città dei due Siti Unesco.

30 settembre 2025 | ore 22

Piazza Giovanni Paolo II | Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO

Ingresso gratuito.

“Ti aspettiamo: vivi con noi la Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo dal 27 al 30 settembre”.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

