Carrefour, contratto, lavoratori: basta, mobilitazione

CARREFOUR, importante marchio della grande distribuzione organizzata, con più di 20mila lavoratori in Italia, ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, la disdetta del contratto integrativo aziendale siglato il 9 febbraio 2011, in scadenza il prossimo 31 dicembre. A meno di tre mesi dalla scadenza naturale, l’azienda ha deciso unilateralmente di interrompere un accordo, frutto di una lunga e difficile trattativa.“L’attivo dei delegati” spiegano i sindacati “oltre a registrare la forte preoccupazione sul futuro dell’azienda e sulla tenuta occupazionale, ha espresso contrarietà alla linea adottata anche questa volta dall’azienda, fondata esclusivamente sul contenimento del costo del lavoro agendo negativamente sul salario e le condizioni di lavoro.”Questa infatti la finalità della disdetta del. Già nel 2009 infatti l’azienda aveva disdetto tutta la contrattazione integrativa aziendale. Anni difficili, durante i quali Carrefour ha abbandonato il sud Italia, ha aperto procedure di mobilità, cassa integrazione straordinaria e in deroga, e contratti di solidarietà. Sono attualmente 15 i punti vendita interessati da queste procedure, e circa 2500 lavoratrici e lavoratori coinvolti.Contestualmente alla mobilitazione, nelle assemblee nei luoghi di lavoro sarà discusso il documento di proposte con cui Filcams Cgil, fisascat Cisl e uiltucs Uil insieme al coordinamento chiederanno all’azienda di aprire immediatamente il negoziato, un sistema di salario variabile, i temi del lavoro domenicale, conciliazione tempi vita lavoro, sicurezza, formazione.“Siamo di fronte ad una trattativa complicata” afferma Mariagrazia Gabrielli “ perché si incrociano i nodi sulle prospettive di questa azienda nei due aspetti fondamentali: garanzia del lavoro e condizione dei diritti e del salario dei lavoratori.a tutela del lavoro e arrivare a dicembre con la condivisione dell’accordo che consenta dal 1 gennaio 2013 di avere in vigore il Contratto Integrativo per tutte le lavoratrici e lavoratori del gruppo.”Redazione Stato