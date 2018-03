Di:



Bankitalia: debito pubblico cala a 2.060 miliardi ultima modifica: da (ANSA) – ROMA, 15 OTT – Il debito pubblico ad agosto è diminuito di 13,9 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2.060 miliardi. L’incremento, si legge nel Bollettino Bankitalia, nei primi 8 mesi dell’anno è pari a 70,6 miliardi. Nei primi 8 mesi dell’anno, invece, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 257,1 miliardi, sostanzialmente stabili rispetto a quelle dello stesso periodo del 2012.

