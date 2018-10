Auto contro tavolini bar, uccisa donna

Di:

(ANSA) – BRESCIA, 15 OTT – Una donna di 45 anni è morta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata travolta da un’auto piombata sui tavolini di un bar. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Milano a Brescia, la strada che porta all’accesso al centro. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un’auto che, dalle prime ricostruzioni, per evitare un incidente con un’altra vettura, ha svoltato bruscamente finendo la corsa sui tavolini esterni del bar. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito disperate.