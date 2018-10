Autostrade per l’Italia “Sconcerto per ricostruzione verbali Commissione ministeriale”

La rimozione delle macerie dopo il crollo del ponte Morandi, Genova, in una foto diffusa il 15 agosto 2018. ANSA/ MINISTERO DEI TRASPORTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++