Cintura di sicurezza alla guida: quando non è obbligatorio utilizzarla

Di:

Il codice della strada [1] prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza (cosiddetti sistemi di ritenuta) in qualsiasi situazione di marcia. Ciò significa che chiunque circoli a bordo di determinate categorie di veicoli [2], dotate (o dotabili) di tale dispositivo, sia esso il conducente o un passeggero e a prescindere dal fatto che viaggi sui sedili anterioeri o posteriori, deve allacciare la cintura di sicurezza. Benché tale obbligo sia fondamentale per la salvaguardia dalla nostra incolumità e della nostra stessa vita, ci capita spesso di disattenderlo per le più svariate ragioni.

Ti sarai probabilmente ritrovato a non adottare tale cautela per dimenticanza, per fretta, per pigrizia, perché ti fa avvertire un senso di oppressione, perché hai accusato un dolore fisico fastidiosamente accentuato dall’uso della cintura di sicurezza, perché sei in stato di gravidanza o sei in sovrappeso e non sopporti la pressione sull’addome. Naturalmente, in questo modo, ti sei esposto al rischio di essere sanzionato. Invero, la violazione di tale obbligo, che deve essere osservato anche in condizioni di breve staticità del veicolo, è fonte di responsabilità e dà luogo all’irrogazione di sanzioni. Esistono, tuttavia, delle ipotesi nelle quali è possibile non osservare tale obbligo senza che ciò comporti una multa. Dopo aver chiarito quando bisogna allacciarle, vedremo quando non è obbligatorio utilizzare la cintura di sicurezza alla guida.

fonte https://www.laleggepertutti.it/243334_cintura-di-sicurezza-alla-guida-quando-non-e-obbligatorio-utilizzarla