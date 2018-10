Crociere, Vieste sogna in grande. Approdi già dalla prossima estate

Di:

Vieste potrebbe essere uno degli approdi adriatici delle navi della prestigiosa com­pagnia di crociere MSC. La perla del Gargano, che questa estate è stata una delle mete preferite dagli italiani per le loro vacanze, potrebbe avere un’altra chance per attirare un numero ancora maggiore di turisti. Nei primi giorni di settem­bre, infatti, il Comune di Vie­ste, con il suo sindaco Giusep­pe Nobiletti e i rappresentanti del Comune di Gallipoli, han­no avuto un incontro nella se­de di Napoli della MSC Cro­ciere. Nel corso dell’incontro, insieme a rappresentanti del­la Regione Puglia, si è parlato, infatti, di trovare una strategia per la promozione dei due co­muni pugliesi nel mondo del turismo crocieristico. «È stato un primo incontro — spiega Nobiletti — per cercare una collaborazione che vada in di­verse direzioni.

