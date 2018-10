Foggia. Bomba a negozio in via Lucera (FOTO)

”L’attentato dinamitardo di questa notte in via Lucera non ha colpito solo un esercizio commerciale e danneggiato i vetri delle auto e degli immobili in zona, ma l’intera città. L’ordigno piazzato davanti alla saracinesca di un negozio ha messo in pericolo l’incolumità di decine di nostri concittadini. Un fatto inaccettabile che sicuramente avrà una risposta decisa e immediata dello Stato ma anche la ferma condanna da parte di una comunità che non intende assuefarsi alle logiche malavitose che intendono imporre le proprie regole attraverso la violenza e la prepotenza”.

Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Foggia, Franco Landella.