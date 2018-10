Di:

Un intervento che ha destato scalpore ed emozione. È durato tre mesi, di cui uno per consolidare le basi e due per restaurare il ponte. Era giugno, e il trabucco di San Lorenzo, a qualche chilome­tro dal centro di Vieste, lungo la litoranea per Peschici, ha cominciato una nuova vita. Tra i più fecondi strumenti di pesca, ha vinto il degrado e l’abbandono. E chissà che non possa essere la volta buona per inaugurare un percorso virtuoso di rinascita e recupe­ro di una lunga serie di tra­bucchi. Qualcuno è ottimista, anche considerando che sono ufficialmente iniziati i lavori per il restauro di 21 di queste antiche macchine da pesca ti­piche del Gargano. Sono quelle ammesse a finanzia­mento e per i quali la Regione Puglia, assieme al Parco na­zionale del Gargano, ha deci­so di metterci denaro e buona volontà. Di questi 21,13 sono di Vieste, otto di Peschici. Tra le associazioni che credono più fortemente nella rivalutazione e valorizzazione di que­ste specialissime tecnologie ante litteram, c’è “La rinascita dei trabucchi storici”. Costitu­ita quasi sei anni fa a Vieste (era novembre del 2012), per­segue principalmente lo sco­po di contribuire al manteni­mento e alla conservazione dei trabucchi storici, apparte­nenti essenzialmente ai trabuccolanti, anziani, malati o che genericamente versino in situazioni economicamente svantaggiose.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/ambiente/item/61900-la-seconda-vita-dei-trabucchi-la-rinascita-dei-trabucchi-storici-punta-al-ricupero-di-tutti-quelli-esistenti