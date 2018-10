Manfredonia. Commercio al mercato Scaloria senza autorizzazioni: 10 sanzioni

Di:

Manfredonia, 15 ottobre 2018. “Esercizio e vendita per il commercio su aree pubbliche, in occasione del mercato settimanale in zon a Scaloria, di prodotti del settore non alimentare, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa“: con recenti ordinanza del Primo Settore del Comune di Manfredonia, in seguito a precedenti verbali del Nucleo Annonario della Polizia locale, è stato ordinato a 10 privati di pagare la somma di euro 1000 a titolo di sanzione pecunaria, per l’infrazione indicata, oltre alle spese di notifica.

Redazione StatoQuotidiano.it