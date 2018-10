Il Manfredonia fc stende il Lucera

Di:

Manfredonia, 15 ottobre 2018. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Tre punti in cascina e festa grande per i biancazzurri, che conquistano meritatamente i tre punti riprendendo il passo verso il traguardo chiamato salvezza. Una gara non semplice, quella disputata dai ragazzi di Gigi Renis, sbloccata soltanto nella ripresa quando il Manfredonia ha cambiato passo, ritrovando gioco e cinismo sotto porta.

Renis ritrova Lorito sulla corsia destra e sarà l’unica novità rispetto a domenica scorsa; di contro, il Lucera reduce dal pareggio interno con l’Ideale Bari ha qualche defezione di troppo, ma l’undici messo in campo è di tutto rispetto.

La fase di studio è prolungata, i padroni di casa hanno subito l’occasione per passare con Ognissanti, che si infila centralmente ma è poco incisivo davanti al portiere, che poi salverà sulla conclusione di Trotta dopo qualche minuto. Il Lucera però non sta a guardare e prima con Antonio Bruno (bel dribbling e conclusione defilata da sinistra, di poco a lato) e poi con un gran tiro dal limite di Tadili prova ad impensierire Francesco Valente. La gara è maschia, gli ospiti sono fisici e regala “spettacolo” il duello Sanè-Lauriola; ma in campo c’è fair play ed i circa 400 presenti sugli spalti del Miramare apprezzano, applaudendo.

La ripresa si apre in modo diverso, il Manfredonia esce dagli spogliatoi con più determinazione e dopo nemmeno 1’ passa in vantaggio: Ognissanti serve tra le linee Michelino Lauriola, che in velocità buca la difesa ospite e supera Saverio Valente con un bel tiro. Il gol sblocca psicologicamente Simone e company, che continuano a macinare gioco alla ricerca del raddoppio, quello che metterebbe al sicuro il risultato. E dopo una serie di tentativi, al 20’ il raddoppio arriva con De Filippo, che si inserisce da sinistra e con un preciso diagonale beffa il portiere in uscita. Al 38’ ci prova anche il generoso Trotta, colpo di testa da 2 metri (forte ma centrale) ma Saverio Valente gli nega la gioia del gol deviando in angolo la sfera, d’istinto. Spazio anche per l’esperienza di Michelangelo Prencipe, che in pochi minuti crea scompiglio nella difesa ospite. Gol e risultato in cassaforte, con il Lucera che non riesce più a superare la linea del centrocampo nonostante l’ingresso del sipontino Malavisi. E dopo 6’ di recupero, l’arbitro pone fine alle ostilità.

il tabellino || Manfredonia FC – Sport Lucera 2-0

F.C. MANFREDONIA: Valente F., Lorito, Lauriola Ma.; Spadaccino (24’st Spagnuolo), Vitulano, Paglione; Lauriola Mi. (47’st Castigliego), De Filippo, Trotta (30’st Prencipe), Simone, Ognissanti (44’st Giaccone). A disp. Nobile, Brigida, Prcič, Gatta. All. Luigi Renis

SPORT LUCERA: Valente S., Sanè, Carità; De Blasio, Paciello (18’st Mantuano), Santarelli; D’Avella (1’st Malavisi), Sardella, Bruno A. (37’st Ardore), Tadili (10’st Bruno G.), Ungaro. A disp. Consalvo, D’Angelo. All. Giuseppe D’Angelo

ARBITRO: Carlo Maria Matera di Barletta

MARCATORI: 1’st Lauriola Mi., 20’st De Filippo

AMMONITI: Ognissanti, Lorito (M); Santarelli, Sanè, De Blasio (L)

NOTE: Cielo coperto, terreno in sintetico. Spettatori 450 circa. Angoli 5-4. Recupero: 1’pt, 6’st.