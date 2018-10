Puglia: Nubi in aumento con piogge sul Sud-Est e qualche temporale

Bari. Meteo Puglia:la circolazione depressionaria sul Tirreno rinnova condizioni di variabilità anche su Molise, Puglia e Basilicata con annuvolamenti più compatti lungo la dorsale, ivi con possibilità di piogge sparse. Maggiori aperture lungo le coste della Puglia, specie salentine. Tendenza a peggioramento dalla serata con piogge e temporali tra Basilicata ionica e Puglia centro-meridionali. Rischio di fenomeni a tratti intensi su Tarantino, Brindisino e Leccese. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli o moderati da SE. Mari poco mossi o localmente mossi al largo.

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 23°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.