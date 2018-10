Sport e Prevenzione: la Volley Club Manfredonia c’è

Di:

E’ stata una serata carica di emozioni. Ieri sono scese in campo, in una partita amichevole, due squadre della Volley Club Manfredonia 1977, la Prima Divisione Femminile guidata da Mister Rosario Ravalli e l’Under 16 Maschile di coach Antonio Tommasone. L’incontro è stato organizzato, in collaborazione con la Uisp, delegazione di Manfredonia, per sensibilizzare tutti i nostri atleti sul tema della prevenzione ai tumori, e nello specifico del tumore al seno. Presenti anche gli arbitri federali Simona Esposto, Francesco Saverio Guerra e Alessio Tattilo. Tutti i partecipanti hanno indossato una maglia, rosa per le donne e bianca per gli uomini, con lo slogan “…Ricordati di te. Prevenire è …vivere”.

“Noi della Volley Club Manfredonia crediamo che lo sport debba svolgere soprattutto una funzione sociale e quindi educativa – queste le parole del dirigente Anna Maria Orlando – La nostra è una Società che opera nel settore pallavolistico da più di 40 anni e che si pone come obiettivo primario la crescita dei ragazzi del nostro territorio. Nel mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, OTTOBREROSA, abbiamo deciso di organizzare diversi eventi per far sì che la Prevenzione, diventi “un’abitudine” per i nostri ragazzi/e. Domenica scorsa al Paladante si è svolta la manifestazione del Mamanet che ha addirittura visto partecipare società provenienti dal Salento. Ieri l’incontro amichevole che ci ha regalato infinite emozioni. In più, i nostri istruttori, impegnati con i rispettivi gruppi, indosseranno, durante tutto il mese di ottobre, la maglia di cui sopra con ben evidenziato lo slogan“…Ricordati di te. Prevenire è …vivere”.

Ufficio stampa Volley Club Manfredonia