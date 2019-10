Consiglio comunale straordinario per la riscossione dei tributi

Convocazione d’urgenza del consiglio comunale di Foggia per giovedì 17 ottobre. La seduta monotematica riguarda l’affidamento e la riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie alla Agenzia nazionale. Dopo la revoca del contratto ad Adriatica Servizi, seguita all’interdittiva del Prefetto, l’ente aveva urgenza di mettere in atto una serie di procedure rimaste in sospeso. Nella delibera di convocazione si parla anche di “riscossione spontanea”, cioè quella che oltre il pagamento con F24, viene svolta direttamente dal Comune e per cui si sta ipotizzando l’internalizzazione, il servizio svolto direttamente dagli uffici comunali. Se si andrà complessivamente verso questa modalità dopo un affidamento temporaneo, non è chiaro, per ora.

In realtà l’argomento non è nuovo, è stato già dibattuto durante le tribolate vicende della riscossione in città. Da Mazal, che aveva ceduto il ramo d’azienda ad Adriatica Servizi, e nel periodo di “vuoto” fra i due affidamenti. Era stato il responsabile dei servizi finanziari Carlo Dicesare a proporlo. Per alcuni tributi minori, dall’affissione alle contravvenzioni, la procedura diretta è già in atto.

Rimandata a data da destinarsi la questione dei servizi sociali e dell’istituzione di una commissione d’inchiesta per cui, comunque, esiste già l’assenso del presidente del consiglio Leonardo Iaccarrino.

Altro tema urgente è quello dell’affidamento dei servizi cimiteriali dopo la seconda e recente interdittiva antimafia del Prefetto. Il contratto alla società “Progetto finanza di Capitanata srl” che li gestisce non è stato ancora revocato. Su richiesta del Comune, si sta esplorando la possibilità di un commissario, una persona di fiducia del Prefetto da lui nominata, che possa svolgere questo ruolo. In tempi brevi, secondo fonti comunali, molto prima delle festività dei defunti. Tutto con urgenza, dato che si tratta di attività vitali per la sopravvivenza dell’ente e per cui si risponde al Prefetto e alla Corte dei conti.