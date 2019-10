Foggia. “Il bullismo di branco è un’emergenza sociale

“L’intera città deve essere coinvolta nell’azione di contrasto e prevenzione dell’emergenza sociale rappresentata dal bullismo di branco che si riscontra nei tanti luoghi della città, centrali e periferici, in cui si ritrovano centinaia di ragazzi minorenno o poco più che maggiorenni“. Il Partito Democratico di Foggia – rappresentato dal segretario cittadino Davide Emanuele e dai consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila, Lia Azzarone e Francesco De Vito – si schiera apertamente al fianco dei cittadini, esprimendo “solidarietà ad Antonio De Santis e a tutte le vittime di aggressioni”, e delle istituzioni, ringraziando “il prefetto per la rapida ed efficace azione” ed esprimendo “sostegno convinto al prefetto e alle Forze dell’Ordine”.

E compie un passo in avanti con l’elaborazione e la presentazione all’attenzione del Consiglio comunale della mozione contenete una serie di indicazioni operative per il contrasto e la prevenzione del fenomeno.

È necessario, innanzitutto, garantire la sicurezza dei ragazzi e degli adulti che frequentano i luoghi di aggregazione: “anche la Polizia Locale deve fare la sua parte schierando in strada più uomini e mezzi per svolgere con maggiore efficacia il proprio compito; partendo dai controlli amministrativi nei locali che vendono cicchetti e nei negozi che vendono alcolici più vicini ai luoghi in cui più frequentemente si registrano risse, schiamazzi e atti di vandalismo”.

Il PD chiede anche la rimodulazione del Piano Sociale di Zona per “destinare più fondi ai servizi di assistenza e sostegno alle famiglie in cui emergono gap educativi. E non ci riferiamo esclusivamente alle famiglie deboli economicamente o che vivono nelle periferie, perché tanti dei ragazzi coinvolti nel fenomeno del bullismo di branco vivono in contesti problematici per ragioni diverse dal reddito dei genitori e abitano in centro”.

E ancora la “piena agibilità e disponibilità delle strutture comunali destinate all’attività sportiva e alla socializzazione, a partire dalle palestre scolastiche, per favorire la diffusione di valori positivi e ricostruire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive. È ciò che fanno tante parrocchie e associazioni sportive, ma il Comune non può delegare a loro questo fondamentale e gravoso compito”.

Le azioni illustrate nella mozione sono “tutte assolutamente realizzabili e fattibili su impulso dell’Amministrazione comunale e con il coinvolgimento degli attori istituzionali (Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri), le organizzazioni civiche, le scuole, le parrocchie, i commercianti, i gruppi informali di genitori in un ‘tavolo permanente’ di partecipazione e monitoraggio”.

Il documento elaborato dal Partito Democratico è stato formalmente depositato questa mattina, “con l’auspicio che il presidente del Consiglio comunale voglia inserirlo nell’ordine del giorno della prossima riunione e che il sindaco accolga le nostre indicazioni come un contributo positivo alla risoluzione di una vera e propria emergenza sociale”.