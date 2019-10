Foggia. Maxi furto caveau Unicredit. Chiesta archiviazione

Foggia. Nella notte del 16 febbraio del 2015 “i soliti ignoti” riuscirono incredibilmente a svaligiare il caveau della Unicredit di Piazza Giordano. Moltissime furono le cassette di sicurezza aperte e svaligiate, con un danno incalcolabile per i malcapitati clienti, che si illudevano di avere al sicuro i propri beni e preziosi.

A distanza di oltre quattro anni e mezzo la Procura di Foggia è stata costretta ad alzare bandiera bianca, perchè gli autori sono rimasti ignoti. L’ennesimo furto ad un caveau in città resta ancora una volta senza nessun colpevole.

Così a StatoQuotidiano.it l’Avvocato Michele Sodrio del Foro di Foggia “Come difensore di diversi cassettisti mi aspettavo questa triste conclusione e devo dare atto al PM Gambardella ed agli investigatori di avere messo in campo un grande sforzo, ma quando non si riesce a raccogliere prove concrete è giusto chiedere l’archiviazione, tant’è che non credo faremo opposizione, anche se mi riservo una decisione definitiva dopo avere studiato l’enorme mole di documenti”. Però anche quando gli investigatori riescono a portare a processo gli autori di reati come questi, tutto finisce nelle sabbie mobili della giustizia. E’ quello che è accaduto per l’altro maxi furto del marzo 2012 al caveau del Banco di Napoli di Piazza Puglia a Foggia.

“Anche lì difendo diversi cassettisti, che hanno visto andare in fumo risparmi di una vita e preziosi di famiglia. La polizia di Stato e la Procura di Foggia (pubblici ministeri Petrilli e Di Giovanni) fecero un lavoro eccezionale, che portò anche a numerose misure cautelari. Il processo però va avanti da anni senza che si veda mai la fine e nel frattempo tutti gli imputati sono tornati liberi. Il processo è ricominciato da zero per la terza volta, a causa del continuo cambio di qualche giudice del collegio. Un tunnel senza fine e la prescrizione oramai è prossima. Un lavoro d’indagine di altissimo livello destinato ad andare in fumo”, conclude a StatoQuotidiano.it l’avvocato Michele Sodrio.

Nel frattempo numerosi clienti sono stati risarciti in via stragiudiziale dal Banco di Napoli, resta però l’amarezza di una giustizia che gira a vuoto o non gira affatto.