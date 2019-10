Infiltrazioni criminalità. CdM decide su Comune Manfredonia

Roma, 15 Ottobre 2019. E’ cominciato alle ore 23, invece delle ore 21, la seduta odierna del Consiglio dei Ministri a Roma.

Oltre all’esamina contestuale del Documento programmatico di bilancio, della legge di bilancio e del dl fiscale (approvati), all’ordine del giorno anche: “PROVVEDIMENTI A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”: “Proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria”.

Da raccolta dati, dopo la deliberazione di scioglimento del consiglio comunale di Cerignola, anche per Manfredonia sarebbe stato deliberato – “su proposta del Ministro dell’interno Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -, eguale provvedimento con affidamento dell’Ente sipontino ad una commissione straordinaria (il Comune di Manfredonia è attualmente guidato dal commissario prefettizio dr. Vittorio Piscitelli, in seguito alle passate dimissioni del sindaco con contestuale sospensione del consiglio comunale, verificatesi infatti “le condizioni previste dall’art.141 – Comma 1 lett. b), nr 2 del decreto legislativo n.267/2000”).

L’affidamento della gestione del Comune di Manfredonia ad una commissione straordinaria dovrebbe interessare un periodo di 18 mesi. Probabile che già in questa settimana vengano nominati i componenti della stessa.

Focus Commissioni d’indagine: i componenti

Come anticipato, dopo la proroga di ulteriori 3 mesi, era scaduto nello scorso luglio 2019 il termine per i lavori delle due Commissioni antimafia insediatesi il 9 gennaio s.a. nei Comuni della città sipontina e di Cerignola.

Come risaputo, le commissioni – così formate: a Cerignola dal viceprefetto Angelo Caccavone, dal comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale carabinieri di Foggia, ten. col. Pierpaolo Mason e dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Foggia, magg. Francesco Salanitro, a Manfredonia dal viceprefetto Francesco Paolo D’Alessio, dal commissario capo di polizia Michelina Di Carlo e dal comandante della 3^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Foggia, ten. Francesco Colucci -, hanno avuto il compito di “accertare se vi siano o meno eventuali condizionamenti o infiltrazioni nella macchina amministrativa“.

L’iter: dalla Commissione al Ministero dell’Interno fino al decreto del Presidente della Repubblica

Da atti, la Commissione svolge la propria attività per 3 mesi prorogabili per ulteriori 3 mesi, al termine dei quali redige una relazione conclusiva che invierà al prefetto e questi redigerà un’altra relazione entro 45 giorni da inviare al ministro dell’interno previa consultazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica competente per territorio e dal Procuratore Distrettuale antimafia competente per territorio.

Il Ministero dell’interno in seguito potrà proporre lo scioglimento dell’ente al presidente della Repubblica, che emetterà il decreto di scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione del prefetto (art. 143 d.lgs. 267/2000).

I precedenti dei Comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata

A livello temporale, le analisi sui Comuni di Manfredonia e Cerignola seguono quelle che hanno già portato allo scioglimento per mafia dei comuni di Monte Sant’Angelo nel 2015 e di Mattinata nel 2018.

Focus Commissione Straordinaria: cosa succederebbe in caso di scioglimento dell’Ente

Focus – Commissione straordinaria (fonte: wikipedia). ”L’ENTE una volta commissariato sarà retto da una commissione straordinaria (art. 144 d.lgs. 267/2000) per un periodo che andrà dai 12 ai 18 mesi prorogabili fino a 24; la commissione sarà composta da: tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza e svolgerà le funzioni di sindaco/presidente, Giunta comunale/provinciale e Consiglio comunale/provinciale”. E’ quanto emerge dall’art. 144 d.lgs. 267/2000, relativamente alla legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali.

La procedura e il ricorso ai Giudici amministrativi. ”Al commissariamento dell’ente locale si arriva dopo un’attenta procedura che prende il via dalla nomina di una commissione d’accesso agli atti (composta da tre funzionari della pubblica amministrazione) da parte del prefetto del territorio interessato che esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno (articolo 2, comma 2 quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410); la commissione svolgerà la propria attività per 3 mesi prorogabili per altri 3 mesi, al termine redigerà una relazione conclusiva che invierà al prefetto e questi redigerà un’altra relazione entro 45 giorni da inviare al ministro dell’interno previa consultazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato dal procuratore della Repubblica competente per territorio e dal Procuratore Distrettuale antimafia competente per territorio; il Ministero dell’interno in seguito potrà proporre lo scioglimento dell’ente al presidente della Repubblica, che emetterà il decreto di scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione del prefetto (art. 143 d.lgs. 267/2000).

L’Ente una volta commissariato sarà retto da una commissione straordinaria (art. 144 d.lgs. 267/2000) per un periodo che andrà dai 12 ai 18 mesi prorogabili fino a 24, la commissione sarà composta da: tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza e svolgerà le funzioni di sindaco/presidente, Giunta comunale/provinciale e Consiglio comunale/provinciale. La legge ora guarda con molta attenzione anche all’apparato burocratico dell’ente (dirigenti, personale dipendente) infatti a tal fine il comma 5 dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 prevede: anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (cioè collegamenti o condizionamenti da parte della criminalità organizzata) con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del ministro dell’Interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte del’autorità competente. Il comma 7 dell’art. 143 d.lgs 267/2000 prevede inoltre che in caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre lo scioglimento il ministro dell’Interno debba comunque emanare un decreto di conclusione del procedimento. Contro il decreto presidenziale di scioglimento si può ricorrere in prima battuta dinanzi al TAR e in appello dinanzi al Consiglio di Stato, i termini per impugnare il decreto sono dimezzati rispetto a quelli ordinari tranne che per il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti.

