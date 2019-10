Manfredonia. “La pazienza di un pescatore ha un limite”

Lettera di un pescatore (inviata a StatoQuotidiano)

PERDETE 2 MINUTI DEL VOSTRO TEMPO E LEGGETE QUESTE SANE PAROLE

Se chiedessi una persona qualunque cosa fa un pescatore probabilmente mi risponderebbe:”cala la rete in mare e cattura il pesce”ma non è proprio cosi’.

Ogni giorno, durante le catture di pesce,con tanta pazienza e incredulità riusciamo a fare una cernita accurata del pescato;separando i rifiuti dei fondali marini dal sempre più scarso quantitativo di pesce autoctono che viene soppiantato da altre specie aliene che stanno invadendo i nostri mari.

Sempre con tanta pazienza,annotiamo ogni di’ sul LOG BOOK(registro di bordo,cartaceo o tablet)il pescato,le entrate e le uscite,la posizione del motopeschereccio,il numero delle calate delle reti. E una dimenticanza può arrivare a costarci una salata sanzione amministrativa.

Sono anni che ci battiamo per un fermo biologico temporaneo adeguato ai compartimenti marittimi nel rispetto delle specie autoctone e attendiamo con pazienza le retribuzioni arretrate che spettano ai marittimi e ai natanti che vengono ulteriormente procastinate.

Oggi però la nostra pazienza viene messa a dura prova da una “NEW ENTRY”nella nostra penisola che si chiama “PATTUGLIATORE” della guardia costiera italiana o della CE.Essi sono deputati alla vigilanza e al controllo dei mari affinchè i motopescherecci rispettono le norme CE sulla pesca.

Ogni controllo serrato si protrae per diverse ore lavorative mettendoci in preda ad un cardio palmo,a cui segue una salata sanzione amministrativa. Un modo di fare alla stessa stregua degli scafisti o dei trafficanti di droga.

“Noi vogliamo lavorare con serenità e nel rispetto delle leggi, ma forse queste non colgono le particolarità dei nostri fondali”

Noi vogliamo lavorare con serenità e nel rispetto delle leggi, ma forse queste non colgono le particolarità dei nostri fondali,infatti non è possibile utilizzare lo stesso metro di valutazione del Mar del Nord alla nostra penisola Italiana perchè le tipologie di pescato sono non solo differenti ma diametralmente opposte e rischiamo di mettere in crisi un settore che per la nostra economia è vitale e di primaria importanza.

Veniamo accusati di ipersfruttamento,di perdita di habitat e cattiva gestione delle risorse ittiche, sottovalutando i cambiamenti climatici che sono molto impattanti sui sistemi marini e acquatici.Inoltre i nostri fondali sono soffocati dalla “PLASTICA” che rende difficile la riproduzione e il ripopoloamento delle specie ittiche.

A nulla è servito l’accorato appello dei nostri politici,di qualsiasi colore,a riportare a terra i rifiuti del mare perchè non tutti i porti sono adibiti alla raccolta e allo smaltimento di essi e cosi’ si è persa una grande occasione a costo zero per far ritornare il mare a respirare.

Quel mare che è il polmone blù del pianeta perchè ci dà ossigeno per il 50%,la restante percentuale parte arriva dalle foreste dell’Amazzonia,il polmone verde della terra. Oggi con il protrarsi di incendi dolosi appiccati per fare posto a colture intensive che interessano le multinazionali, rischiamo di andare incontro,con ulteriore innalzamento della temperatura, a catastrofi naturali che porteranno alla scomparsa degli essere viventi e a maggiore migrazioni in massa.

Le multinazionali hanno tracciato a tavolino pure il futuro dei pescatori,perchè vogliono sostituire alla pesca a strascico enormi impianti di acquacoltura e pescato d’importazione.

Mi chiedo:con quali alimenti saranno nutriti i pesci d’acquacoltura?

E gli escrementi che ricadono nei fondali marini verranno risucchiati dalle pompe idrovore?

Saranno fatti controlli serrati alla stessa stregua della pesca professionale?

Già dimenticavo che i criminali del mare siamo noi pescatori…”

Alessandro Russo

Manfredonia, 15 ottobre 2019