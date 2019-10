ONG a Taranto, Fitto “Da porti chiusi a Italia aperta”

“Nelle prossime ore 176 migranti soccorsi dalla ONG Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. Lampedusa è ormai al collasso e il Governo Rosso-Giallo ha ‘aperto un altro porto’, quello pugliese. Siamo passati da PORTI CHIUSI a ITALIA APERTA”.

Lo dichiara il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, on. Raffaele Fitto

“Un massiccio arrivo di extracomunitari, che rimangono tutti sul nostro territorio, è la conferma di quanto avevamo già denunciato: l’Accordo di Malta è un bluff, il ministro dell’Interno Lamorgese dopo i proclami per far credere agli italiani che il problema fosse risolto con la redistribuzione tra tutti i Paesi europei, come primo atto autorizza lo sbarco di una ONG nel porto di Taranto.

“La verità è che l’Europa era e resta indifferente e lascia all’Italia il peso dell’accoglienza e gestione dei flussi migratori. Come sempre è accaduto e accade quando al Governo c’è la Sinistra”.