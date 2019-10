Parte oggi da Manfredonia tour presentazione Bando multimisura FEASR 

Parte oggi da Manfredonia (ore 17, Infopoint Gal di Piazzetta Mercato) il tour di presentazione dell’atteso Bando multimisura FEASR del Gal DaunOfantino “5.3” (Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up innovative) e “5.4” (Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL).

Tale azione, rientrante nel Piano di Sviluppo Locale a valere sulle risorse del Psr Puglia 2014/2020, è riservata ad imprenditori, operatori, cittadini, giovani dell’Area Gal (sia per nuovi soggetti che per aziende già esistenti che intendo avviare nuovi rami d’impresa): Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.

Gli altri incontri (ai quali sarà presente personale della struttura Gal per illustrare tutti i dettagli tecnici ed amministrativi), sono con ingresso libero e gratuito e si svolgeranno secondo il seguente calendario:

– BARLETTA mercoledì 16 ottobre 2019, ore 17, Sala Rossa del Castello (in collaborazione con l’Amministrazione comunale);

– TRINITAPOLI giovedì 17 ottobre 2019, ore 17, Auditorium dell’Assunta (in collaborazione con l’Amministrazione comunale).

FOCUS BANDO MULTIMISURA GAL DAUNOFANTINO FEASR 5.3 -5.4

OBIETTIVI E FINALITA’

Intervento 5.3 – Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up innovative.

L’intervento garantisce un sostegno all’avviamento e start – up per attività extra – agricole e concorre al soddisfacimento dei fabbisogni e al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL, in quanto la creazione di un nuovo contesto imprenditoriale basato sui giovani e su nuove tipologie di attività ed imprese rappresenta una base di partenza fondamentale per il successo di altri interventi quali la qualificazione del capitale umano, l’innovazione e la creazione di rapporti cooperativi tra le imprese e il territorio rurale.

Intervento 5.4 – Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL

Il presente Intervento è volto agli investimenti e allo sviluppo delle piccole realtà imprenditoriali in avvio nell’Area Gal. Investimenti che permetterebbero una maggiore qualificazione delle produzioni e delle vendite di beni e servizi, un incremento delle innovazioni e dei processi. L’operazione garantisce un sostegno agli investimenti nelle microimprese di attività non agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL in quanto il sostegno concreto al tessuto imprenditoriale rappresenta un contributo alle attività di produzione ed erogazione di beni e servizi complementari all’attività agricola in un’ottica di diversificazione

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta, Barletta, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli

SOGGETTI BENEFICIARI

Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa nell’area del Gal Daunofantino; Microimprese e piccole imprese “non agricole” già esistenti che intendono avviare un nuovo ramo di impresa nell’area del Gal Daunofantino.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Intervento 5.3 – L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o agli investimenti che il beneficiario deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del piano di sviluppo.

Intervento 5.4 – Il sostegno, nell’ambito degli Interventi 5.3 e 5.4, è concesso per attività nell’ambito dei settori di diversificazione chiave ed emergenti dello sviluppo rurale.

I settori di diversificazione interessati sono:

creatività, cultura e turismo rurale: attività e servizi innovativi di impresa nell’ambito della cultura, turismo rurale, intrattenimento e tempo libero. Bioeconomia: attività produttive ed economiche basate sull’utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi. ambiente e green economy: attività produttive ed economiche basate su attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti. servizi sociali: servizi educativi e didattici per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età e di formazione. pubblica amministrazione:a ttività e servizi per rendere più semplice e veloce l’interazione tra cittadini e burocrazia; artigianato commercio: creazione e sviluppo di attività commerciali esclusivamente relative ai prodotti tradizionali e tipici del territorio servizi TIC: servizi innovativi inerenti alle attività informatiche e alle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) a supporto della popolazione e delle imprese del territorio.

Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti e voci di spesa:

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

La tipologia e l’entità del sostegno pubblico agli investimenti è così suddivisa per Intervento:

INTERVENTO 5.3 –Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario allo start-up per un importo massimo pari ad € 13.000,00.

L’aliquota del contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa. Il premio sarà erogato secondo la seguente modalità:

50% dell’importo, a seguito della notifica del provvedimento di concessione;

50% dell’importo, a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

INTERVENTO 5.4 – L’aliquota del contributo pubblico è pari al 50% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 100.000,00.

Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo massimo pari ad € 50.000,00.

GAL DAUNOFANTINO SRL

Corso Manfredi, 182

71043 Manfredonia (FG)