Provincia di Foggia: convocato il Consiglio provinciale

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2019, in seduta di prima convocazione, e per le ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2019, in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente Odg:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedenti;

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

Approvazione del bilancio consolidato 2018;

Rinegoziazione mutui MEF con Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. – anno 2019, ex art. 1 commi 961 – 964 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (“Legge di Bilancio 2019”) e ss.mm.ii. e Decreto del 30 agosto 2019 (“Decreto MEF”);

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.Lgs 267/2000, allineamenti contabili;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.Lgs 267/2000. Sentenze esecutive;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.Lgs 267/2000. Sentenza n. 955/2019 Corte d’ Appello di Bari – Russo Giovanili /A.R.C.A. Capitanata Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare/Comune di Accadia c/Provincia di Foggia;

Art. 35 – Statuto Provinciale. Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti;

Adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti.

La riunione si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana