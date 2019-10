Tanta gente alla fiaccolata in ricordo della famiglia Curcelli

Un fiume di gente ha pregato per le strade di Orta Nova in ricordo della famiglia Curcelli. Il corteo è partito dalla piazza del Municipio verso via Guerrieri, dove si è consumata la tragedia, per poi passare per le vie del centro dei 5 reali siti.

Il sindaco Mimmo Lasorsa, giovani, associazioni, volontari, cittadini, hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle famiglie e alla città colpita e sconvolta per quanto accaduto.

I funerali presieduti dal vescovo Mons. Luigi Renna si svolgeranno nella chiesa madre dell’Addolorata nel giorno del lutto cittadino proclamato dall’ amministrazione comunale.